Дрова-обманки: ЗС РФ використовують нову зброю проти мирних українців (відео)

Російські окупанти ховають усередину поліна міну з детонатором, що, потрапляючи у вогонь, детонує, вбиваючи всіх навколо. Такі дрова вже знаходять у Харківській області.

Росіяни почали маскувати міни з детонаторами і платами ініціації, ховаючи їх у поліна. Такі дрова-обманки показав у своєму Telegram-каналі голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Їх уже виявили в Козачій Лопані, де ситуація з безпекою критична.

"Російські терористи використовують так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами і платами ініціації. Коли місцевий житель бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити грубку, міна всередині детонує — людина гине", — розповів чиновник.

Він додав, що ЗС РФ також активно застосовують РСЗВ для дистанційного мінування місцевості. Міни-"пелюстки", розкидані по всьому селищу, фактично унеможливлюють пересування автотранспорту, зокрема евакуаційних машин і карет швидкої допомоги.

Задоренко зазначає, що евакуація людей із деяких прифронтових сіл уже майже неможлива.

"Наразі ситуація така, що вивезти людей безпосередньо з Козачої Лопані, а також із Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів уже неможливо — їм доводиться самостійно виходити пішки до умовно безпечної точки, де їх могла б забрати евакуаційна машина", — наголосив він.

Напередодні харківська філія "Газомережі" надіслала на адресу мерії в Дергачах лист про відключення подачі газу в Козачу Лопані, Нову Козачу та два сусідні села Золочівської громади.

"Це рішення обґрунтовується значними ризиками для життя і здоров'я газівників, які змушені ремонтувати суттєво пошкоджену інфраструктуру в умовах бойових дій", — пояснив Задоренко, додавши, що відновити подачу газу до Козачої Лопані наразі неможливо через значні руйнування газопроводів.

Замість цього влада опрацьовує варіанти, щоб повернути газ у Нову Лопань.

"Вірю, що спільними зусиллями зможемо подолати ці виклики. Водночас розраховую на здоровий глузд кожного — адже росіяни не щадять нікого", — резюмував начальник Дергачівської МВА.

