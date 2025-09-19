Дрова-обманки: ВС РФ используют новое оружие против мирных украинцев (видео)

Российские оккупанты прячут внутрь полена мину с детонатором, которая, попадая в огонь, детонирует, убивая всех вокруг. Такие дрова уже находят в Харьковской области.

Related video

Россияне начали маскировать мины с детонаторами и платами инициации, пряча их в поленья. Такие дрова-обманки показал в своем Telegram-канале глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Их уже обнаружили в Казачьей Лопани, где ситуация с безопасностью критическая.

"Российские террористы используют так называемые "дрова-обманки", куда закладывают мины с детонаторами и платами инициации. Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает", – рассказал чиновник.

Он добавил, что ВС РФ также активно применяют РСЗО для дистанционного минирования местности. Мины-"лепестки", разбросанные по всему поселку, фактически делают невозможным передвижение автотранспорта, в частности эвакуационных машин и карет скорой помощи.

Задоренко отмечает, что эвакуация людей из некоторых прифронтовых сел уже почти невозможна.

"Пока ситуация такова, что вывезти людей непосредственно из Казачьей Лопани, а также из Токаревки, Гоптовки, Больших и Малых Проходов уже невозможно – им приходится самостоятельно выходить пешком до условно безопасной точки, где их могла бы забрать эвакуационная машина", – подчеркнул он.

Накануне харьковский филиал "Газсети" направил в адрес мэрии в Дергачах письмо об отключении подачи газа в Казачью Лопани, Новую Казачью и два соседних села Золочевского общества.

"Это решение обосновывается значительными рисками для жизни и здоровья газовщиков, вынужденных ремонтировать существенно поврежденную инфраструктуру в условиях боевых действий", – пояснил Задоренко, добавив, что возобновить подачу газа в Казачью Лопань пока невозможно из-за значительных разрушений газопроводов.

Вместо этого власти прорабатывают варианты, чтобы вернуть газ в Новую Лопань.

"Верю, что совместными усилиями сможем преодолеть эти вызовы. В то же время рассчитываю на здравый смысл каждого – россияне ведь не щадят никого", – резюмировал начальник Дергачевской ГВА.

Напомним, россияне ночью заминировали жилые кварталы в Херсоне, раскидав "лепестки" там, где ходят люди и ездят авто.

Ранее сообщалось, что "Шахеды" теперь тоже могут сбрасывать мины.