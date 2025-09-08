Россияне ночью заминировали жилые кварталы в Херсоне: где разбросаны "Лепестки"

Россияне ночью 8 сентября осуществили ночное минирование Херсона, разбросав "Лепестки" на улицах. Эти противопехотные мины советского производства взрываются, если наступить ногой на датчик цели.

О ночном минировании Херсона сообщила пресс-служба полиции Херсонской области. По информации правоохранителей, взрывоопасные предметы были обнаружены в части жилых районов города.

Сообщается о минировании Херсона в таких локациях:

возле перекрестка проспекта Независимости и улицы Перекопской;

на улице Университетской возле площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы;

на отрезке улицы Украинской между Кременчугской и Ладычука.

В полиции предупредили о "Лепестках" на улицах Херсона Фото: Национальная полиция

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин по состоянию на 6:00 8 сентября сообщал, что оккупанты за прошедшие сутки били по области дронами, артиллерией и авиацией, два человека получили ранения, были повреждены жилые дома, газопровод, скважина и частные гаражи. По данным председателя Херсонской ОГА, бойцы противовоздушной обороны во время ночной вражеской атаки сбили над областью один российский дрон "Shahed-131/136".

Минирование Херсона: что такое противопехотные мины

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) советского производства называют также "Лепестками" или "Бабочками". Их СССР активно использовал в войне в Афганистане. Она существует в двух вариантах: ПФМ-1 без устройства самоликвидации и ПФМ-1С, оснащенные таким устройством, которые самоподрываются после 1-72 часов с момента установки. "Лепестки", которые ВС РФ применили в частности для минирования Херсона, взрываются, когда человек наступает ногой на датчик, и поражают нижние части ног.

Украина в 2005 году подписала Оттавский договор ООН об уничтожении противопехотных мин и избавилась от советских запасов. Однако 29 июня 2025 года Министерство иностранных дел Украины сообщило о выходе из Оттавской конвенции, поскольку Россия широко использует ПФМ-1 в войне, и это создает асимметричное преимущество для агрессора.

Напомним, военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, Сергей "Флеш" Бескрестнов, в августе сообщал, что россияне запускают по Украине "Шахеды" с противотанковыми минами.

В Одесской области 10 августа взорвалась мина в 50 метрах от пляжа в Затоке, погибли женщина и мужчина.