Трагедия в Затоке: женщина показала место, где взорвалась мина в 50 метрах от пляжа (видео)

10 августа в Одесской области прогремел взрыв — в результате подрыва мины погибли мужчина и женщина, которые купались в запрещенном месте. Впоследствии стало известно, что в тот же день в другом месте подорвался в море еще один человек.

Пользовательница TikTok с ником inna_g11 на следующий же день после трагедии приехала на место трагедии, чтобы показать, где произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Она продемонстрировала, что там расклеены объявления с надписями: "Выход на пляж запрещен", "Купание запрещено", "Внимание" и "В воде противодесантные мины".

"Всюду есть информация", — подчеркнула Инна.

Она показала объяснение на одном из объявлений о том, что мины закопаны в песке и уже вызвали три трагедии — в июле и августе 2023 года, а также в июне 2025 года. Из-за купания в море вблизи запрещенного пляжа ранее уже погибли 6 человек, еще трое получили ранения.

"Не разминируйте море ценой своей жизни, жизни ваших родных и близких", — указано на объявлении.

Кроме того, женщина показала, что сам пляж закрыт бетонными "ежами", и попасть на него нелегко. Несмотря на это даже на ее видео можно увидеть мужчину в черных шортах с голым торсом, который стоит у самой воды.

"То есть люди лезут. Опять же, я с местным человеком сейчас разговаривала, он говорит: мы не ходим купаться, мы не купаемся, загорать — да", — рассказала пользовательница.

В другом видео Инна сообщила, что уже через 12 часов после трагедии люди начали понемногу подходить к берегу, воздерживаясь от купания. Она разговаривала с одними отдыхающими и те говорили, что с ними такого не произойдет. Украинка отметила, что такие мысли и приводят к трагедиям.

Инна рассказала, что тело погибшей женщины выбросило из воды на берег. С погибшим мужчиной, по ее словам, на пляже была его жена, которая осталась целой.

Две трагедии в один день в Одесской области: что известно

10 августа в местном издании "Думская" сообщили, что примерно в 11:30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз прогремел взрыв. Примерно в 50 метрах от берега подорвалась мина, когда в море купались люди.

Журналисты отметили, что в регионе официально открыты для купания только два места — центральный городской пляж Черноморска и в поселке Приморск.

В тот же день председатель Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что на во время купания в запрещенных зонах подорвались три человека — один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина погибли в Затоке.

13 августа Кипер отметил, что несмотря на разъяснительную работу, официальный запрет на купание, заградительные конструкции и отметки на пляже, где произошли трагедии, снова вернулись люди.

"Как будто ничего не произошло... Между тем, море вынесло на берег фрагменты тел погибших. Это невозможно воспринимать спокойно. Мина в воде не имеет жалости. Она не дает второго шанса. Ваша жизнь — слишком ценна, чтобы пренебрегать правилами безопасности ради нескольких минут в воде", — заявил глава ОВА.

