Трагедія в Затоці: жінка показала місце, де вибухнула міна за 50 метрів від пляжу (відео)

10 серпня на Одещині прогримів вибух — внаслідок підриву міни загинули чоловік і жінка, які купались у забороненому місці. Згодом стало відомо, що того ж дня в іншому місці підірвався у морі ще один чоловік.

Користувачка TikTok з ніком inna_g11 наступного ж дня після трагедії приїхала на місце трагедії, щоб показати, де стався вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб. Вона продемонструвала, що там розклеєні оголошення з написами: "Вихід на пляж заборонено", "Купання заборонено", "Увага" й "У воді протидесантні міни".

"Всюди є інформація", — наголосила Інна.

Вона показала пояснення на одному з оголошень про те, що міни закопані у піску й вже спричинили три трагедії — у липні й серпні 2023 року, а також у червні 2025 року. Через купання у морі поблизу забороненого пляжу раніше вже загинули 6 осіб, ще троє отримали поранення.

"Не розміновуйте море ціною свого життя, життя ваших рідних та близьких", — зазначено на оголошенні.

Окрім того, жінка показала, що сам пляж закритий бетонними "їжаками", і потрапити на нього нелегко. Попри це навіть на її відео можна побачити чоловіка у чорних шортах з голим торсом, який стоїть біля самої води.

"Тобто люди лізуть. Знову ж, я з місцевою людиною зараз розмовляла, він каже: ми не ходимо купатись, ми не купаємось, засмагати — так", — розповіла користувачка.

В іншому відео Інна повідомила, що вже за 12 годин після трагедії люди почали потроху підходити до берега, утримуючись від купання. Вона розмовляла з одними відпочивальниками й ті казали, що з ними такого не станеться. Українка наголосила, що такі думки й призводять до трагедій.

Інна розповіла, що тіло загиблої жінки викинуло з води на берег. З загиблим чоловіком, з її слів, на пляжі була його дружина, яка залишилась цілою.

Дві трагедії в один день на Одещині: що відомо

10 серпня у місцевому виданні "Думська" повідомили, що приблизно об 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз прогримів вибух. Приблизно за 50 метрів від берега підірвалась міна, коли у морі купались люди.

Журналісти наголосили, що регіоні офіційно відкриті для купання лише два місця — центральний міський пляж Чорноморська та в селищі Приморськ.

Того ж дня голова Одеської ОВА Олег Кіпер проінформував, що на під час купання у заборонених зонах підірвалися троє осіб — один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка загинули у Затоці.

13 серпня Кіпер наголосив, що попри роз’яснювальну роботу, офіційну заборону на купання, загороджувальні конструкції та позначки на пляжі, де сталися трагедії, знову повернулись люди.

"Наче нічого не сталося… Між тим, море винесло на берег фрагменти тіл загиблих. Це неможливо сприймати спокійно. Міна у воді не має жалю. Вона не дає другого шансу. Ваше життя — надто цінне, щоб нехтувати правилами безпеки заради кількох хвилин у воді", — заявив очільник ОВА.

