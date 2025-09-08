Росіяни вночі замінували житлові квартали в Херсоні: де розкидані "Пелюстки"

Росіяни вночі 8 вересня здійснили нічне мінування Херсона, розкидавши "Пелюстки" на вулицях. Ці протипіхотні міни радянського виробництва вибухають, якщо наступити ногою на датчик цілі.

Про нічне мінування Херсона повідомила пресслужба поліції Херсонської області. За інформацією правоохоронців, вибухонебезпечні предмети були виявлені в частині житлових районів міста.

Повідомляється про мінування Херсона в таких локаціях:

біля перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської;

на вулиці Університетській біля площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи;

на відрізку вулиці Української між Кременчуцькою та Ладичука.

В поліції попередили про "Пелюстки" на вулицях Херсона Фото: Національна поліція

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 8 вересня повідомляв, що окупанти протягом минулої доби били по області дронами, артилерією та авіацією, дві людини дістали поранення, зазнали пошкоджень житлові будинки, газопровід, свердловина та приватні гаражі. За даними голови Херсонської ОВА, бійці протиповітряної оборони під час нічної ворожої атаки збили над областю один російський дрон "Shahed-131/136".

Мінування Херсона: що таке протипіхотні міни

Протипіхотні фугасні міни (ПФМ-1) радянського виробництва називають також "Пелюстками" чи "Метеликами". Їх СРСР активно використовував у війні в Афганістані. Вона існує у двох варіантах: ПФМ-1 без пристрою самоліквідації та ПФМ-1С, оснащені таким пристроєм, які самопідриваються після 1–72 годин з моменту встановлення. "Пелюстки", які ЗС РФ застосували, зокрема, для мінування Херсона, вибухають, коли людина наступає ногою на датчик, і уражають нижні частини ніг.

Україна у 2005 році підписала Оттавський договір ООН про знищення протипіхотних мін і позбулася радянських запасів. Однак 29 червня 2025 року Міністерство закордонних справ України повідомило про вихід з Оттавської конвенції, оскільки Росія широко використовує ПФМ-1 у війні, і це створює асиметричну перевагу для агресора.

Нагадаємо, військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, Сергій "Флеш" Бескрестнов, у серпні повідомляв, що росіяни запускають по Україні "Шахеди" з протитанковими мінами.

В Одеській області 10 серпня вибухнула міна за 50 метрів від пляжу в Затоці, загинули жінка та чоловік.