Вибухи в Башкортостані: місцева влада заявила про атаку безпілотників (відео)

У місті Салават горить підприємство "Газпром нафтохім Салават". А в аеропорту "Уфа" тимчасово введено обмеження на приймання і випуск літаків.

Related video

Уранці 24 вересня БПЛА атакували підприємство "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават РФ майже за 2000 км від кордону з Україною, повідомив глава Башкортостану Радій Хабіров.

"З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі", — повідомив Хабіров, зазначивши, що "постраждалих немає".

Водночас місцеві жителі поскаржилися, що бачили і чули безпілотники, а також сильні вибухи, але водночас не лунала сирена, не надходило повідомлень про повітряну тривогу, і дітей зі шкіл не евакуювали.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та відсутність повітряної тривоги Фото: Скриншот

У відсутність жертв вони теж не повірили, заявивши, що бачили, як до підприємства проїхало багато швидких.

Крім цього, офіційні служби заявили, що в мережі почали поширювати "фейки" про те, що нібито безпілотник "впав на території міста Башкирії". "Екстрені служби спростували ці повідомлення", — заявили офіційно.

Обмеження ввели в аеропорту Уфи, також Росавіація вводила обмеження в аеропорту Оренбурга.

Салават розташований більш ніж за 1500 км від російсько-українського кордону. Це друга атака на розташований у місті нафтохімічний комплекс за останній тиждень — попередня була здійснена 18 вересня. Тоді на заводі виникла пожежа, про загиблих і постраждалих офіційно не повідомлялося.

Тоді зазначалося, що було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4.

"Газпром нафтохім Салават" — що відомо

Підприємство "Газпром нафтохім Салават" є "дочкою" ТОВ "Газпром переробка". Це один із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Підприємство реалізує повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляючи бензини, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен тощо.

Нагадаємо, також у ніч на 24 вересня безпілотники атакували об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури Волгоградської області, а також була атака на Ростовську область.

А 30 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив удари по важливих об'єктах на території Росії, зокрема по "НПЗ Краснодарський" і заводу "Сизранський". У ніч на суботу підрозділи безпілотників і спецоперацій уразили завод у Краснодарському краї.