Взрывы в Башкортостане: местные власти заявили об атаке беспилотников (видео)

В городе Салават горит предприятие "Газпром нефтехим Салават". А в аэропорту "Уфа" временно введено ограничение на прием и выпуск самолетов.

Related video

Утром 24 сентября БПЛА атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават РФ почти в 2000 км от границы с Украиной, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", — сообщил Хабиров, отметив, что "пострадавших нет".

При этом местные жители пожаловались, что видели и слышали беспилотники, а также сильные взрывы, но при этом не звучала сирена, не приходили уведомления о воздушной тревоге и детей из школ не эвакуировали.

Местные жители сообщали о взрывах и отсутствии воздушной тревоги Фото: Скриншот

В отсутствие жертв они тоже не поверили, заявив, что видели, как к предприятию проехало много скорых.

Кроме этого официальные службы заявили, что в сети стали распространяются "фейки" о том, что якобы беспилотник "упал на территории города Башкирии". "Экстренные службы опровергли эти сообщения", — заявили официально.

Ограничения ввели в аэропорту Уфы, также Росавиация вводила ограничения в аэропорту Оренбурга.

Салават находится более чем в 1500 км от российско-украинской границы. Это вторая атака на расположенный в городе нефтехимический комплекс за последнюю неделю — предыдущая была совершена 18 сентября. Тогда на заводе возник пожар, о погибших и пострадавших официально не сообщалось.

Тогда отмечалось, что была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4.

"Газпром нефтехим Салават" – что известно

Предприятие "Газпром нефтехим Салават" является "дочкой" ООО "Газпром переработка". Это один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Предприятие реализует полный цикл переработки углеводородного сырья, производя бензины, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен и т.д.

Напомним, также в ночь на 24 сентября беспилотники атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, а также была атака на Ростовскую область.

А 30 августа Генштаб ВСУ подтвердил удары по важным объектам на территории России, в частности на "НПЗ Краснодарский" и завод "Сызранский". В ночь на субботу подразделения беспилотников и спецопераций поразили завод в Краснодарском крае.