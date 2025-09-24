Один із найцінніших агентів ФСБ: "кріт" із ЗСУ відправився за ґрати на 15 років

15 років у в'язниці та конфіскація майна — такий вердикт виніс суд українському військовослужбовцю, який готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі України.

Серед основних цілей фігуранта були оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ, повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил української армії був завербований російськими спецслужбами слідом за своєю дружиною, колишньою військовослужбовицею, яка теж працювала на ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі.

Чоловіка затримали під час спецоперації у Львівській області влітку цього року у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України.

За інформацією СБУ, підозрюваний був одним із найцінніших агентів ФСБ, який шпигував у лавах ЗСУ.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили російського "крота", задокументували його злочини та затримали. Під час обшуку в нього вилучили смартфон та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Разом із заходами щодо його нейтралізації співробітники Служби безпеки вжили заходів, щоб забезпечити безпечні локації для військових, за якими шпигували окупанти.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю.

Його дружині, яка працює на ФСБ, слідчі СБУ заочно повідомили про підозру в держзраді в умовах війни в червні цього року.

Нагадаємо, СБУ запідозрили у співпраці зі спецслужбами РФ співробітника НАБУ. За версією слідства, він був частиною агентурної мережі, яку ще з 2009 року формував співробітник ФСБ Ігор Єгоров.

Також повідомлялося, що РФ готувала прорив на Херсонщині, з цього приводу СБУ затримала ключового шпигуна.