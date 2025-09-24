Один из самых ценных агентов ФСБ: "крот" из ВСУ отправился за решетку на 15 лет

15 лет в тюрьме и конфискация имущества – такой вердикт вынес суд украинскому военнослужащему, который готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки РФ по авиационной инфраструктуре Украины.

Среди основных целей фигуранта были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ, сообщила Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил украинской армии был завербован российскими спецслужбами вслед за своей женой, бывшей военнослужащей, которая тоже работала на ФСБ во временно оккупированном Мелитополе.

Мужчину задержали во время спецоперации во Львовской области летом этого года во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

По информации СБУ, подозреваемый являлся одним из самых ценных агентов ФСБ, который шпионил в рядах ВСУ.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили российского "крота", задокументировали его преступления и задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Вместе с мерами по его нейтрализации сотрудники Службы безопасности приняли меры, чтобы обеспечить безопасные локации для военных, за которыми шпионили оккупанты.

Мужчину признали виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием.

Его жене, которая работает на ФСБ, следователи СБУ заочно сообщили о подозрении в госизмене в условиях войны в июне этого года.

Напомним, СБУ заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами РФ сотрудника НАБУ. По версии следствия, он был частью агентурной сети, которую еще с 2009 года формировал сотрудник ФСБ Игорь Егоров.

Также сообщалось, что РФ готовила прорыв на Херсонщине, по этому поводу СБУ задержала ключевого шпиона.