Разоблачение "крота" в НАБУ: СБУ утверждает, что агент работал на ФСБ более десяти лет (видео)

Сотрудник антикоррупционного Бюро якобы передавал секретные данные российским кураторам. По версии следствия, он был частью агентурной сети, которую еще с 2009 года формировал сотрудник ФСБ Игорь Егоров.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро Украины, который работал в закрытом подразделении "Д-2", передавал данные врагу.

В сеть входили еще трое агентов, которые имели доступ к государственной тайне и прошли подготовку по конспирации. Их куратором был сотрудник департамента контрразведывательных операций ФСБ Игорь Егоров, который начал формировать агентурную ячейку еще в 2009 году.

От Шайтанова до Иванцова

Первым из соратников Егорова СБУ задержала в 2020 году генерал-майора Валерия Шайтанова. Он якобы планировал теракты и передавал информацию о тайных операциях на Донбассе.

Следующим оказался Дмитрий Иванцов, бывший заместитель руководителя охраны Виктора Януковича. После побега президента он остался в Крыму и присоединился к ФСБ, где стал резидентом и координатором сети.

Разоблачение в 2024 году

В 2024 году СБУ установила еще одного агента — военнослужащего Национальной гвардии. Он якобы годами передавал Иванцову данные об активистах, пленных и последствиях российских обстрелов.

Впоследствии спецслужба обнаружила, что завербованным был и сотрудник НАБУ. Он якобы вступил в контакт с россиянами еще в 2012 году и после оккупации Крыма возобновил связь с Иванцовым.

60 эпизодов госизмены

Следствие установило более 60 фактов передачи секретной информации. В частности, "крот" использовал доступ к базам данных правоохранителей для сбора персональных сведений об украинских силовиках и гражданах, которых Россия планировала вербовать.

Во время обыска изъяли телефон и компьютер, которые использовались для контактов с куратором.

Материалы СБУ

Подозрение и приговор для агентов

Сотруднику НАБУ объявили подозрение за:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах).

Суд взял его под стражу, подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Ранее другой агент сети, генерал-майор Валерий Шайтанов, получил 12 лет лишения свободы. Военнослужащий Нацгвардии сейчас также находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается под руководством Офиса Генерального прокурора.

В СБУ отметили, что дело касается конкретного сотрудника и не подрывает работу НАБУ как государственной институции. Служба безопасности заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Бюро для усиления независимости и очистки от враждебного влияния.

На время публикации новости, официальной реакции НАБУ на сообщение СБУ о разоблачении "крота" в НАБУ не поступало.

