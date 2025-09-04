Дело Ильи Витюка: суд назначил генералу СБУ залог более 9 млн грн (видео)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ, генералу Илье Витюку. Ему назначено более 9 млн грн залога.

Бывшему руководителю департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. На заседании Высшего антикоррупционного суда 4 сентября ему был назначен залог с обязанностями сроком на 2 месяца, в пределах срока судебного расследования.

Сумма залога составляет 9 миллионов 84 тысячи гривен. Кроме того, Витюк должен сдать свои документы для выезда за границу, прибывать по вызовам НАБУ и информировать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Подозреваемому в незаконном обогащении генералу СБУ Витюку 4 сентября назначен залог в размере более 9 млн грн Фото: Суспільне

Комментарий Ильи Витюка

Сам Илья Витюк в зале суда назвал объявление ему подозрения "произволом".

"В общем я считаю, это мое мнение, что если такая практика своевольного подхода к объявлению подозрений и не привлечения в дальнейшем к ответственности детективов и прокуроров продолжится, то мы просто придем к правовому нигилизму", — заявил подозреваемый.

По его словам, в тексте обвинения нет "ни одного доказательства субъективной стороны относительно представления ложных сведений". Он также заверил, что не знал о стоимости квартиры, которую приобрела его жена Юлия Витюк.

Илья Витюк получил подозрение от НАБУ и САП: детали

О разоблачении на коррупции высокопоставленного чиновника СБУ в НАБУ и САП сообщили 2 сентября. По данным следствия, в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи, хотя в договоре указал стоимость 12,8 млн грн. Также следователи обнаружили его связи с лицом, подозреваемым в завладении средствами АО "Укрзализныця".

В СБУ назвали подозрение бригадному генералу Илье Витюку местью за обоснованное задержание сотрудников НАБУ и САП по подозрению в государственной измене и передаче информации в РФ. Также в ведомстве рассказали о вкладе экс-сотрудника в противостояние российской агрессии и заявили, что антикоррупционные органы не имеют доказательств незаконного обогащения Витюка, а экспертиза не подтвердила покупку квартиры по сниженной цене.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности в СБУ после нескольких освещенных журналистами "Слідство.Інфо" скандалов: в частности относительно владения его семьей недвижимостью в столице на $25,5 млн и съемки расстрела протестующих на Майдане со стороны "Беркута".