Справа Іллі Вітюка: суд призначив генералу СБУ заставу понад 9 млн грн (відео)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому високопосадовцю СБУ, генералу Іллі Вітюку. Йому призначено понад 9 млн грн застави.

Колишньому керівнику департаменту кібербезпеки Служби безпеки України співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. На засіданні Вищого антикорупційного суду 4 вересня йому було призначено заставу з обов'язками терміном на 2 місяці, в межах строку судового розслідування.

Сума застави складає 9 мільйонів 84 тисячі гривень. Крім того, Вітюк повинен здати свої документи для виїзду за кордон, прибувати за викликами НАБУ й інформувати про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з низкою осіб.

Підозрюваному в незаконному збагаченні генералу СБУ Вітюку 4 вересня призначено заставу в розмірі понад 9 млн грн Фото: Суспільне

Коментар Іллі Вітюка

Сам Ілля Вітюк в залі суду назвав оголошення йому підозри "свавіллям".

"Загалом я вважаю, це моя думка, що якщо така практика свавільного підходу до оголошення підозр і не притягнення надалі до відповідальності детективів і прокурорів продовжиться, то ми просто прийдемо до правового нігілізму", — заявив підозрюваний.

За його словами, в тексті обвинувачення немає "жодного доказу суб'єктивної сторони щодо подання неправдивих відомостей". Він також запевнив, що не знав про вартість квартири, яку придбала його дружина Юлія Вітюк.

Ілля Вітюк прокоментував оголошену йому підозру. На відео з 2:39:33.

Ілля Вітюк отримав підозру від НАБУ і САП: деталі

Про викриття на корупції високопосадовця СБУ в НАБУ і САП повідомили 2 вересня. За даними слідства, в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн грн і оформив її на члена родини, хоча у договорі вказав вартість 12,8 млн грн. Також слідчі виявили його зв'язки з особою, що підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

В СБУ назвали підозру бригадному генералу Іллі Вітюку помстою за обґрунтоване затримання співробітників НАБУ і САП за підозрою у державній зраді та передачі інформації до РФ. Також у відомстві розповіли про внесок ексспівробітника у протистояння російській агресії та заявили, що антикорупційні органи не мають доказів незаконного збагачення Вітюка, а експертиза не підтвердила купівлю квартири за зниженою ціною.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади в СБУ після кількох висвітлених журналістами "Слідство.Інфо" скандалів: зокрема щодо володіння його родиною нерухомістю у столиці на $25,5 млн і знімання розстрілу протестувальників на Майдані з боку "Беркута".