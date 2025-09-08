Викриття "крота" у НАБУ: СБУ стверджує, що агент працював на ФСБ понад десять років (відео)

Співробітник антикорупційного Бюро нібито передавав секретні дані російським кураторам. За версією слідства, він був частиною агентурної мережі, яку ще з 2009 року формував співробітник ФСБ Ігор Єгоров.

Служба безпеки України повідомила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату Національного антикорупційного бюро України, який працював у закритому підрозділі "Д-2", передавав дані ворогу.

У мережу входили ще троє агентів, які мали доступ до державної таємниці та пройшли підготовку з конспірації. Їх куратором був співробітник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Ігор Єгоров, який почав формувати агентурний осередок ще у 2009 році.

Від Шайтанова до Іванцова

Першим із поплічників Єгорова СБУ затримала у 2020 році генерал-майора Валерія Шайтанова. Він нібито планував теракти та передавав інформацію про таємні операції на Донбасі.

Наступним виявився Дмитро Іванцов, колишній заступник керівника охорони Віктора Януковича. Після втечі президента він залишився у Криму та приєднався до ФСБ, де став резидентом і координатором мережі.

Викриття у 2024 році

У 2024 році СБУ встановила ще одного агента — військовослужбовця Національної гвардії. Він нібито роками передавав Іванцову дані про активістів, полонених та наслідки російських обстрілів.

Згодом спецслужба виявила, що завербованим був і співробітник НАБУ. Він нібито вступив у контакт із росіянами ще у 2012 році й після окупації Криму відновив зв’язок із Іванцовим.

60 епізодів держзради

Слідство встановило понад 60 фактів передачі секретної інформації. Зокрема, "кріт" використовував доступ до баз даних правоохоронців для збору персональних відомостей про українських силовиків та громадян, яких Росія планувала вербувати.

Під час обшуку вилучили телефон і комп’ютер, що використовувалися для контактів із куратором.

Матеріали СБУ

Підозра та вирок для агентів

Співробітнику НАБУ оголосили підозру за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах).

Суд взяв його під варту, підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше інший агент мережі, генерал-майор Валерій Шайтанов, отримав 12 років позбавлення волі. Військовослужбовець Нацгвардії нині також перебуває під вартою.

Досудове розслідування триває під керівництвом Офісу Генерального прокурора.

У СБУ наголосили, що справа стосується конкретного співробітника і не підриває роботу НАБУ як державної інституції. Служба безпеки заявила про готовність до подальшої співпраці з Бюро для посилення незалежності та очищення від ворожого впливу.

На час публікації новини, офіційної реакції НАБУ на повідомлення СБУ щодо викриття "крота" у НАБУ не надходило.

