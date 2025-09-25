Бійці РДК на трофейних російських танках прибули на фронт: як модернізували техніку (фото)

Бійці "Російського добровольчого корпусу" використовують на фронті техніку, яку затрофеїли у своїх же співвітчизників, що воюють проти України. Після ремонту і відновлення вона служить боротьбі проти окупантів.

Нещодавно РДК перекинув на Донеччину свій танковий підрозділ, у складі якого є трофейна бронетехніка, і тепер він чергує неподалік лінії бойового зіткнення, повідомляється на сторінках підрозділу в соцмережах.

На опублікованих фото зображена підготовка танка Т-80БВМ, затрофеєного військовими. На його вежу наварили ланцюги і решітки для захисту від дронів, встановили радіопрозорі куполи бортової системи РЕБ.

На танк наварили антидронову сітку

Також військові показали фото чергування бронетанкової групи безпосередньо біля ЛБС.

Техніка РДК на бойовому чергуванні біля ЛБС у Донецькій області

Як пише "Мілітарний", можливо, що саме цей танк під прапором добровольчого корпусу в березні минулого року проривав російський державний кордон, поклавши початок рейду в Курській області.

Трофейний танк прориває кордон РФ у Курській області

Командир підрозділу Денис Нікітін під час цієї операції говорив журналістам, що вони в основному користуються трофейною технікою, оскільки довіряють "якісному російському ОПК, як громадяни Росії".

Крім бронемашин, на озброєнні РДК є бронетранспортери БТР-82, один з яких використовувався у відбитті наступу ЗС РФ на Вовчанськ. Він обстрілював окупантів з автоматичної 30-міліметрової гармати, заважаючи їм закріпитися на території місцевого м'ясокомбінату.

Хто такі РДК

РДК (Російський добровольчий корпус) був сформований у серпні 2022 року як частина Інтернаціонального легіону ТрО України, згодом РДК перейшов під управління ГУР МОУ. У його складі — громадяни Росії, незгодні з політикою Путіна. Вони впевнені, що саме путінська влада знищує росіян як етнічний народ, намагаючись перетворити їх на політичну націю, а тепер вбиває й українців, бо боїться сміливості та прагнення до свободи.

Скільки людей воює в його складі сьогодні, невідомо, але, за інформацією в різних джерелах, кількість становить щонайменше кілька сотень людей.

14 листопада минулого року 2-й Західний окружний військовий суд у Москві вдруге засудив до довічного ув'язнення засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює на боці України проти РФ, Дениса Капустіна.

Нагадаємо, у серпні 2024 року після початку Курської операції з'явилися перші російські військові з-поміж полонених, які захотіли воювати на боці України в лавах РДК і Легіону Свобода Росії.