Бойцы РДК на трофейных российских танках прибыли на фронт: как модернизировали технику (фото)

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" используют на фронте технику, которую затрофеили у своих же соотечественников, воюющих против Украины. После ремонта и восстановления она служит борьбе против оккупантов.

Related video

Недавно РДК перебросил в Донецкую область свое танковое подразделение, в составе которой есть трофейная бронетехника, и теперь оно дежурит неподалеку от линии боевого столкновения, сообщается на страницах подразделения в соцсетях.

На опубликованных фото запечатлена подготовка танка Т-80БВМ, затрофееного военными. На его башню наварили цепи и решетки для защиты от дронов, установили радиопрозрачные купола бортовой системы РЭБ.

На танк наварили антидроновую сетку Фото: Русский добровольческий корпус (РДК) Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Также военные показали фото дежурства бронетанковой группы непосредственно возле ЛБС.

Техника РДК на боевом дежурстве возле ЛБС в Донецкой области Фото: Русский добровольческий корпус (РДК) Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Как пишет "Милитарный", возможно, что именно этот танк под флагом добровольческого корпуса в марте прошлого года прорывал российскую государственную границу, положив начало рейду в Курской области.

Трофейный танк прорывает границу РФ в Курской области

Командир подразделения Денис Никитин во время этой операции говорил журналистам, что они в основном пользуются трофейной техникой, поскольку доверяют "качественному российскому ОПК, как граждане России".

Кроме бронемашин, на вооружении РДК есть бронетранспортеры БТР-82, один из которых использовался в отбитии наступления ВС РФ на Волчанск. Он обстреливал оккупантов из автоматической 30-миллиметровой пушки, мешая им закрепиться на территории местного мясокомбината.

Кто такие РДК

РДК (Русский добровольческий корпус) был сформирован в августе 2022 года как часть Интернационального легиона ТрО Украины, впоследствии РДК перешел под управление ГУР МОУ. В его составе – граждане России, несогласные с политикой Путина. Они уверены, что именно путинские власти уничтожают русских как этнический народ, пытаясь превратить их в политическую нацию, а теперь убивает и украинцев, поскольку боятся смелости и стремления к свободе.

Сколько людей воюет в его составе сегодня, неизвестно, но, по информации в разных источниках, количество составляет как минимум несколько сотен человек.

14 ноября прошлого года 2-й Западный окружной военный суд в Москве во второй раз приговорил к пожизненному заключению основателя "Русского добровольческого корпуса", который воюет на стороне Украины против РФ, Дениса Капустина.

Напомним, в августе 2024 года после начала Курской операции появились первые российские военные из числа пленных, которые захотели воевать на стороне Украины в рядах РДК и Легиона Свобода России.