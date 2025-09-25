Бойцы РДК на трофейных российских танках прибыли на фронт: как модернизировали технику (фото)
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" используют на фронте технику, которую затрофеили у своих же соотечественников, воюющих против Украины. После ремонта и восстановления она служит борьбе против оккупантов.
Недавно РДК перебросил в Донецкую область свое танковое подразделение, в составе которой есть трофейная бронетехника, и теперь оно дежурит неподалеку от линии боевого столкновения, сообщается на страницах подразделения в соцсетях.
На опубликованных фото запечатлена подготовка танка Т-80БВМ, затрофееного военными. На его башню наварили цепи и решетки для защиты от дронов, установили радиопрозрачные купола бортовой системы РЭБ.
Также военные показали фото дежурства бронетанковой группы непосредственно возле ЛБС.
Как пишет "Милитарный", возможно, что именно этот танк под флагом добровольческого корпуса в марте прошлого года прорывал российскую государственную границу, положив начало рейду в Курской области.
Командир подразделения Денис Никитин во время этой операции говорил журналистам, что они в основном пользуются трофейной техникой, поскольку доверяют "качественному российскому ОПК, как граждане России".
Кроме бронемашин, на вооружении РДК есть бронетранспортеры БТР-82, один из которых использовался в отбитии наступления ВС РФ на Волчанск. Он обстреливал оккупантов из автоматической 30-миллиметровой пушки, мешая им закрепиться на территории местного мясокомбината.
Кто такие РДК
РДК (Русский добровольческий корпус) был сформирован в августе 2022 года как часть Интернационального легиона ТрО Украины, впоследствии РДК перешел под управление ГУР МОУ. В его составе – граждане России, несогласные с политикой Путина. Они уверены, что именно путинские власти уничтожают русских как этнический народ, пытаясь превратить их в политическую нацию, а теперь убивает и украинцев, поскольку боятся смелости и стремления к свободе.
Сколько людей воюет в его составе сегодня, неизвестно, но, по информации в разных источниках, количество составляет как минимум несколько сотен человек.
14 ноября прошлого года 2-й Западный окружной военный суд в Москве во второй раз приговорил к пожизненному заключению основателя "Русского добровольческого корпуса", который воюет на стороне Украины против РФ, Дениса Капустина.
Напомним, в августе 2024 года после начала Курской операции появились первые российские военные из числа пленных, которые захотели воевать на стороне Украины в рядах РДК и Легиона Свобода России.