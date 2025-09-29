У Данії терміново призивають резервістів, країни ЄС направляють своїх поліцейських: що відбувається

Після того, як 22 вересня кілька невпізнаних дронів долетіли до Данії і були помічені над військовими об'єктами, Міноборони країни оголосило терміновий призов резервістів.

Було призвано кілька сотень людей, повідомляє TV2 з посиланням на анонімні джерела. В оборонному відомстві цю інформацію поки ніяк не коментують.

Наразі не підтверджено, що солдатів було терміново призвано, і також незрозуміло, які завдання їм належить виконувати.

За останній тиждень у Данії сталося кілька інцидентів, коли безпілотники були помічені над аеропортами і військовими об'єктами. Інциденти сталися незадовго до двох самітів глав держав і урядів Європейського Союзу в Копенгагені цього тижня.

Наразі країна посилює заходи безпеки та отримує допомогу від інших держав у вигляді систем і поліцейських. Так, Франція вирішила спрямувати в Данію військовий вертоліт з екіпажем для виконання завдань із боротьби з безпілотниками.

Швеція і Німеччина надають засоби боротьби з безпілотниками, а поліцейські зі Швеції та Норвегії вже прибувають до Копенгагена.

Не залишилася осторонь і Україна. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські фахівці з протидії ударним БпЛА приїхали до Данії на спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь разом із данськими колегами.

Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки та вдосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Розслідування інцидентів із безпілотниками триває, і поки невідомо, хто за ними стоїть.

Спочатку повідомлялося про дрони в аеропорту Копенгагена в Каструпі. Це сталося в понеділок, 22 вересня. Наступними днями дрони зафіксовано поблизу аеропортів Ольборга, Есбйорга, Сеннерборга і Скрідструпа, який є базою для датських винищувачів F-16 і F-35.

БпЛА також були помічені над казармами в Хольстебро і над авіабазою Каруп.

Міністерство оборони Данії згодом підтвердило цю інформацію.

23 вересня в поліції заявили, що дронами, які долетіли до Данії та Норвегії, керував "досвідчений оператор".

П'ять днів потому, 28 вересня, ввечері два винищувачі пролетіли над Борнхольмом у відповідь на ймовірну активність у Балтійському морі, проте нічого підозрілого не помітили.

Нагадаємо, під час появи невідомих дронів над Данією біля її берегів перебував російський військовий корабель "Александр Шабалин" із вимкненою системою стеження AIS.