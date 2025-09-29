В Дании срочно призывают резервистов, страны ЕС направляют своих полицейских: что происходит

После того, как 22 сентября несколько неопознанных дронов долетели до Дании и были замечены над военными объектами, Минобороны страны объявило срочный призыв резервистов.

Были призваны несколько сотен человек, сообщает TV2 со ссылкой на анонимные источники. В оборонном ведомстве эту информацию пока никак не комментируют.

Сейчас не подтверждено, что солдаты были срочно призваны, и также неясно, какие задачи им предстоит выполнять.

За последнюю неделю в Дании произошло несколько инцидентов, когда беспилотники были замечены над аэропортами и военными объектами. Инциденты произошли незадолго до двух саммитов глав государств и правительств Европейского Союза в Копенгагене на этой неделе.

Сейчас страна усиливает меры безопасности и получает помощь от других государств в виде систем и полицейских. Так, Франция решила направить в Данию военный вертолет с экипажем для выполнения задач по борьбе с беспилотниками.

Швеция и Германия предоставляют средства борьбы с беспилотниками, а полицейские из Швеции и Норвегии уже прибывают в Копенгаген.

Не осталась в стороне и Украина. Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские специалисты по противодействию ударным БПЛА приехали в Данию совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие вместе с датскими коллегами.

В течение недели учений участники будут отрабатывать практические задания, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и усовершенствуя способности противодействия воздушным угрозам.

Расследование инцидентов с беспилотниками продолжается, и пока неизвестно, кто за ними стоит.

Первоначально сообщалось о дронах в аэропорту Копенгагена в Каструпе. Это произошло в понедельник, 22 сентября. В последующие дни дроны зафиксированы вблизи аэропортов Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, который является базой для датских истребителей F-16 и F-35.

БПЛА также были замечены над казармами в Хольстебро и над авиабазой Каруп.

Министерство обороны Дании впоследствии подтвердило эту информацию.

23 сентября в полиции заявили, что дронами, которые долетели до Дании и Норвегии, руководил "опытный оператор".

Пять дней спустя, 28 сентября, вечером два истребителя пролетели над Борнхольмом в ответ на предполагаемую активность в Балтийском море, однако ничего подозрительного не заметили.

Напомним, во время появления неизвестных дронов над Данией у ее берегов находился российский военный корабль "Александр Шабалин" с выключенной системой слежения AIS.