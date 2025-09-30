Удар "Шахедами" по Конотопу: у центрі міста чоловіка поранила куля під час роботи сил ППО (фото)

У центрі Конотопа 79-річного чоловіка поранила в живіт куля під час роботи мобільних груп сил ППО по російських дронах.

Пенсіонер перебував на вулиці під час збиття ударних безпілотників. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

"Так що не перебуваємо біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців. Людину доставили в лікарню і приступають до термінової операції", — розповів він.

Мешканці Конотопа повідомляли про проліт реактивних "Шахедів" та показували світлини куль, що залишаються після роботи мобільних груп і радили не перебувати на вулиці.

Російські окупанти з ранку 30 вересня атакують Конотоп дронами, у місті чули багато вибухів. Семеніхін радив жителям міста запастися водою і зарядити техніку.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня ЗС РФ вдарили дроном по житловому будинку в Сумській області. Загинула сім'я з двома маленькими дітьми.

У Росії тим часом намагаються захистити нафтопереробні заводи від ударів БПЛА. Підприємства накривають антидроновими сітками та металевими конструкціями.