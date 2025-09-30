Удар "Шахедами" по Конотопу: в центре города мужчину ранила пуля во время работы сил ПВО (фото)

В центре Конотопа 79-летнего мужчину ранила в живот пуля во время работы мобильных групп сил ПВО по российским дронам.

Пенсионер пребывал на улице во время сбивания ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

"Так что не находимся у окон и на улице во время работы ребят. Человека доставили в больницу и приступают к срочной операции", — рассказал он.

Жители Конотопа сообщали о пролете реактивных "Шахедов" и показывали фотографии пуль, которые остаются после работы мобильных групп и советовали не находиться на улице.

Российские оккупанты с утра 30 сентября атакуют Конотоп дронами, в городе слышали много взрывов. Семенихин советовал жителям города запастись водой и зарядить технику.

Напомним, в ночь на 30 сентября ВС РФ ударили дроном по жилому дому в Сумской области. Погибла семья с двумя маленькими детьми.

В России тем временем пытаются защитить нефтеперерабатывающие заводы от ударов БПЛА. Предприятия накрывают антидроновыми сетками и металлическими конструкциями.