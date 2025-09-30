Снайперські САУ: як Krab і PzH 2000 проявили себе в найскладніших умовах передової (відео)

Українські артилеристи продовжують активно використовувати самохідні артилерійські установки західного виробництва, серед яких виділяються польська 155-мм САУ Krab і німецька PzH 2000. Можливість порівняти їх на практиці отримали бійці 26-ї артилерійської бригади, де Krab перебуває на озброєнні.

Як розповів у репортажі "Армія TV" командир гармати з позивним "Колючий", польська САУ демонструє високу точність, тоді як німецька гаубиця за добу настріляла рекордну кількість боєприпасів.

Українські військові порівняли дві артсистеми — PzH 2000 і Krab

"У мене є з чим порівняти, я попередньо працював з PzH 2000. Поставлені завдання вона (САУ Krab — ред.) виконує на відмінно, порівняно з PzH за основною характеристикою, яка є важливою, вона більш точна. Це особисто моя думка", — сказав військовослужбовець.

Боєць також вказав, що високий рівень автоматизації німецької PzH 2000, з одного боку, є технологічною перевагою, але з іншого — ускладнює експлуатацію в умовах інтенсивних бойових дій. За його словами, при тривалій стрільбі блоки перегрівалися, а іноді плати буквально "плавилися" на пайках. Проте система виконувала свої завдання на полі бою.

САУ Krab, на відміну від німецької машини, має можливість випускати по три снаряди в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), коли боєприпаси вистрілюють за різними траєкторіями й одночасно уражають ціль.

При цьому саме з PzH 2000 український артилерист зробив найбільше пострілів за добу — 240, тоді як максимальний показник для Krab становив 140. Ці цифри, за його словами, відображають, наскільки українські Сили оборони були змушені використовувати західні артилерійські системи фактично "на межі" можливостей.

Технічні характеристики гаубиць

САУ Krab (Польща):

калібр: 155 мм;

шасі: K9 Thunder (Південна Корея);

башта: від САУ AS90 (Велика Британія);

дальність стрільби: до 40 км;

режим MRSI: до 3 пострілів.

PzH 2000 (Німеччина):

калібр: 155 мм;

дальність стрільби: до 40-50 км;

високий ступінь автоматизації;

скорострільність: до 10 пострілів/хвилину;

максимальне навантаження (за даними ЗСУ): до 240 пострілів на добу.

Нагадаємо, німецька компанія KNDS провела бойове моделювання, що розкриває потенціал майбутньої колісної гаубиці RCH 155 в контексті протитанкової оборони. У підсумку гаубиця показала вельми гідні результати, перевершуючи за ефективністю такі сучасні артсистеми, як PzH 2000.