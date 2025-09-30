Снайперские САУ: как Krab и PzH 2000 проявили себя в сложнейших условиях передовой (видео)

Украинские артиллеристы продолжают активно использовать самоходные артиллерийские установки западного производства, среди которых выделяются польская 155-мм САУ Krab и немецкая PzH 2000. Возможность сравнить их на практике получили бойцы 26-й артиллерийской бригады, где Krab находится на вооружении.

Related video

Как рассказал в репортаже "Армія TV" командир орудия с позывным "Колючий", польская САУ демонстрирует высокую точность, в то время как немецкая гаубица за сутки настреляла рекордное число боеприпасов.

Украинские военные сравнили две артсистемы — PzH 2000 и Krab

"У меня есть с чем сравнить, я предварительно работал с PzH 2000. Поставленные задачи она (САУ Krab — ред) выполняет на отлично, по сравнению с PzH по основной характеристике, которая является важной, она более точная. Это лично мое мнение", — сказал военнослужащий.

Боец также указал, что высокий уровень автоматизации немецкой PzH 2000, с одной стороны, является технологическим преимуществом, но с другой — осложняет эксплуатацию в условиях интенсивных боевых действий. По его словам, при длительной стрельбе блоки перегревались, а иногда платы буквально "плавились" на пайках. Тем не менее, система выполняла свои задачи на поле боя.

САУ Krab, в отличие от немецкой машины, имеет возможность выпускать по три снаряда в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), когда боеприпасы выстреливаются по разным траекториям и одновременно поражают цель.

При этом именно из PzH 2000 украинский артиллерист сделал больше всего выстрелов за сутки — 240, тогда как максимальный показатель для Krab составил 140. Эти цифры, по его словам, отражают, насколько украинские Силы обороны были вынуждены использовать западные артиллерийские системы фактически "на пределе" возможностей.

Технические характеристики гаубиц

САУ Krab (Польша):

калибр: 155 мм;

шасси: K9 Thunder (Южная Корея);

башня: от САУ AS90 (Великобритания);

дальность стрельбы: до 40 км;

режим MRSI: до 3 выстрелов.

PzH 2000 (Германия):

калибр: 155 мм;

дальность стрельбы: до 40–50 км;

высокая степень автоматизации;

скорострельность: до 10 выстрелов/минуту;

максимальная нагрузка (по данным ВСУ): до 240 выстрелов в сутки.

Напомним, немецкая компания KNDS провела боевое моделирование, раскрывающее потенциал будущей колесной гаубицы RCH 155 в контексте противотанковой обороны. В итоге гаубица показала весьма достойные результаты, превосходя по эффективности такие современные артсистемы, как PzH 2000.