Приманки для авіації РФ: як "попався" російський Су-34 під Запоріжжям (відео)

Російські війська активно витрачають дороговартісні дрони та боєприпаси на знищення муляжів західних артилерійських систем і ЗРК, які українські військові розміщують біля лінії фронту. Крім того, такі приманки допомагають виявляти та знищувати літаки противника.

Військовий експерт і засновник проєкту Reactive Post Павло Нарожний в ефірі Radio NV прокоментував нещодавній епізод, коли в Запорізькій області збили російський фронтовий бомбардувальник Су-34.

Павло Нарожний про ефективність муляжів і знищений Су-34 ПКС РФ

Російська сторона напередодні заявила про знищення української установки ППО, однак згодом з'ясувалося, що ЗСУ застосували ретельно підготовлений муляж. Справжній комплекс залишався в засідці і відкрив вогонь, коли ворожий літак увійшов у зону ураження. За даними російських ресурсів, один із пілотів загинув, другий зумів вижити.

З цього приводу Нарожний зазначив, що подібні операції стали можливими завдяки широкому використанню макетів західних озброєнь. Вони вводять противника в оману і змушують витрачати дорогі боєприпаси.

Приміром, манекен артилерійської установки М777 коштує 500 доларів. І в середньому завдяки йому можна знищити 3-4 безпілотника "Ланцет", вартість якого сягає 35-40 тисяч доларів.

"Збити "Ланцет" — це добре навчений стрілецький підрозділ, який стоїть поруч із якимось важливим об'єктом і постійно слідкує за небом, і має в розпорядженні детектори та РЕБ. Або треба мати ПЗРК чи дрони-перехоплювачі — а це тисяча доларів, щоб збити "Ланцет", — пояснив Нарожний і додав, що моделі були, є і будуть успішними з погляду ведення війни, вводячи в оману ворога.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов припустив, що російський Су-34, який летів скидати керовані авіабомби на Запоріжжя, міг летіти традиційною траєкторією, і тому потрапив під удар систем ППО України. За його словами, до спецоперації могли залучити літак дальнього радіолокаційного виявлення зі Швеції, а також іншу військову техніку, отриману від західних партнерів.