Приманки для авиации РФ: как "попался" российский Су-34 под Запорожьем (видео)

Российские войска активно тратят дорогостоящие дроны и боеприпасы на уничтожение муляжей западных артиллерийских систем и ЗРК, которые украинские военные размещают у линии фронта. Кроме того, такие приманки помогают выявлять и уничтожать самолеты противника.

Военный эксперт и основатель проекта Reactive Post Павел Нарожный в эфире Radio NV прокомментировал недавний эпизод когда в Запорожской области сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-34.

Павел Нарожный об эффективности муляжей и уничтоженном Су-34 ВКС РФ

Российская сторона накануне заявила об уничтожении украинской установки ПВО, однако впоследствии выяснилось, что ВСУ применили тщательно подготовленный муляж. Настоящий комплекс оставался в засаде и открыл огонь, когда вражеский самолет вошел в зону поражения. По данным российских ресурсов, один из пилотов погиб, второй сумел выжить.

По этому поводу Нарожный отметил, что подобные операции стали возможны благодаря широкому использованию макетов западных вооружений. Они вводят противника в заблуждение и вынуждают тратить дорогостоящие боеприпасы.

К примеру, манекен артиллерийской установки М777 стоит 500 долларов. И в среднем благодаря ему можно уничтожить 3-4 беспилотника "Ланцет", стоимость которого достигает 35-40 тысяч долларов.

"Сбить "Ланцет" — это хорошо обученное стрелковое подразделение, которое стоит рядом с каким-либо важным объектом и постоянно следит за небом и имеет в распоряжении детекторы и РЭБ. Или иметь ПЗРК либо дроны-перехватчики — а это тысяча долларов, чтобы сбить "Ланцет", — пояснил Нарожный и добавил, что модели были, есть и будут успешными с точки зрения ведения войны, вводя в заблуждение врага.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что российский Су-34, который летел сбрасывать управляемые авиабомбы на Запорожье, мог лететь по традиционной траектории и поэтому попал под удар систем ПВО Украины. По его словам, к спецоперации могли привлечь самолет дальнего радиолокационного обнаружения из Швеции, а также другую военную технику, полученную от западных партнеров.