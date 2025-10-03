Полювання на F-35 і гіперзвук: Росія відновлює програму перехоплювачів МіГ-41

У Росії завершено розробку перехоплювача нового покоління МіГ-41, і найближчими роками очікується випробувальний політ прототипу. Літак позиціонується як наступник МіГ-31 і призначений для боротьби з гіперзвуковими ракетами, стелс-літаками, включно з F-35, і навіть цілями на низькій навколоземній орбіті.

МіГ-41 розробляється в межах програми ПАК ДП і позиціонується як багатофункціональний дальній перехоплювач нового покоління. Про це повідомляє профільне видання Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Завдання, які має виконувати новий літак, виходять далеко за межі класичної оборони повітряного простору. МіГ-41 має перехоплювати не тільки стратегічні бомбардувальники, а й гіперзвукові ракети, літаки-"невидимки" на кшталт F-35, а також виконувати місії протисупутникової оборони.

За словами генерал-майора авіації РФ у відставці Володимира Попова, проєкт спирається на доробок радянських часів, коли ще в 1980-х проводилися дослідження високошвидкісних перехоплювачів. Однак тоді розробки призупинили і відновили лише у 2010-х, уже в оновленій концепції.

Перехоплювач МіГ-41: заявлені можливості

Головна особливість МіГ-41 — ставка на екстремальні показники швидкості та висоти. Літак має розганятися понад 4 Маха і працювати на висотах, що наближаються до навколокосмічних. Для порівняння, його попередник МіГ-31 розвиває близько 2,8 Маха і має стелю 20 км. Розробники стверджують, що новий літак зможе вирішувати завдання глобального перехоплення в Арктиці та на далеких підступах до російського повітряного простору.

При цьому експерти вказують на серйозні технологічні виклики: стійкий політ на швидкостях понад 4 Маха вимагає застосування термостійких композитів, систем охолодження і нових енергетичних рішень. Такі труднощі, поряд із фінансуванням, можуть уповільнити реалізацію програми.

Експерти також нагадують, що Росія вже стикалася із затримками та обмеженнями в інших авіапроєктах. Наприклад, за програмою Су-57, запущеною ще у 2000-х, до теперішнього моменту поставили лише обмежену кількість машин. Тому успіх МіГ-41 залежатиме не тільки від інженерних рішень, а й від готовності промисловості забезпечити серійне виробництво.

Нагадаємо, з урахуванням заявлених характеристик російського перехоплювача МіГ-41, американські експерти назвали цей проєкт плодом уяви і блефом. Йдеться про велику маневреність літака на надзвукових швидкостях і впровадження стелс-технологій.