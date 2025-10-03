Охота на F-35 и гиперзвук: Россия возобновляет программу перехватчиков МиГ-41

В России завершена разработка перехватчика нового поколения МиГ-41, и в ближайшие годы ожидается испытательный полет прототипа. Самолет позиционируется как преемник МиГ-31 и предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, стелс-самолетами, включая F-35, и даже целями на низкой околоземной орбите.

МиГ-41 разрабатывается в рамках программы ПАК ДП и позиционируется как многофункциональный дальний перехватчик нового поколения. Об этом сообщает профильное издание Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Задачи, которые должен выполнять новый самолет, выходят далеко за пределы классической обороны воздушного пространства. МиГ-41 должен перехватывать не только стратегические бомбардировщики, но и гиперзвуковые ракеты, самолеты-"невидимки" вроде F-35, а также выполнять миссии противоспутниковой обороны.

По словам генерал‑майора авиации РФ в отставке Владимира Попова, проект опирается на задел советских времен, когда еще в 1980-х проводились исследования высокоскоростных перехватчиков. Однако тогда разработки были приостановлены и возобновились лишь в 2010-х, уже в обновленной концепции.

Перехватчик МиГ-41: заявленные возможности

Главная особенность МиГ-41 — ставка на экстремальные показатели скорости и высоты. Самолет должен разгоняться свыше 4 Маха и работать на высотах, приближающихся к околокосмическим. Для сравнения, его предшественник МиГ-31 развивает около 2,8 Маха и имеет потолок 20 км. Разработчики утверждают, что новый самолет сможет решать задачи глобального перехвата в Арктике и на дальних подступах к российскому воздушному пространству.

При этом эксперты указывают на серьезные технологические вызовы: устойчивый полет на скоростях более 4 Маха требует применения термостойких композитов, систем охлаждения и новых энергетических решений. Подобные трудности, наряду с финансированием, могут замедлить реализацию программы.

Эксперты также напоминают, что Россия уже сталкивалась с задержками и ограничениями в других авиапроектах. К примеру, по программе Су-57, запущенной еще в 2000-х, к настоящему моменту поставили лишь ограниченное число машин. Поэтому успех МиГ-41 будет зависеть не только от инженерных решений, но и от готовности промышленности обеспечить серийное производство.

Напомним, с учетом заявленных характеристик российского перехватчика МиГ-41, американские эксперты назвали данный проект плодом воображения и блефом. Речь идет о большой маневренности самолета на сверхзвуковых скоростях и внедрении стелс технологий.