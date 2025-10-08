Удар по Феодосії: яка ракета підпалила нафтобазу в Криму і чому мовчить РФ (фото)

У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) уже третій день триває масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі, атакована Силами оборони України в ніч на 6 жовтня. Водночас представники російської адміністрації мовчать про інцидент, до якого може бути причетна тисячокілограмова українська ракета.

Над містом і його околицями спостерігається густий токсичний дим, який розтягнувся на десятки кілометрів, повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер". З 7 жовтня зафіксували поширення димового шлейфу на відстань до 26 кілометрів у західному напрямку. Водночас окупаційна "влада" Криму досі не зробила офіційних заяв про пожежу. Фокус зібрав інформацію про інцидент, через який росіяни на окупованому півострові опинилися без бензину.

"Отруйний дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві жителі, а російська влада Криму досі інцидент замовчує — не було зроблено жодної заяви", — зазначив "Кримський вітер" вдень 8 жовтня.

Термінал у Феодосії Фото: Відкриті джерела

Багатокілометровий шлейф диму у Феодосії Фото: Відкриті джерела

Про удар і пожежу не повідомили ні представники окупантом, ні моніторингові проросійські канали, що висвітлюють події в Криму, звернули увагу на порталі "Радіо Свобода". Громадянам повідомили про перекриття руху Керченським шосе через "ситуацію, що склалася": про пожежу на терміналі не сказали жодного слова. Тим часом атаку українських дронів підтвердило Міноборони РФ: стверджували, що в бік Криму летіло сумарно 112 БпЛА, і всі нібито збиті.

Зазначимо, командувач Силами безпілотних систем зазначив удар по терміналу у Феодосії, за який несуть відповідальність оператори 14 полку СБС ЗСУ.

Удар по терміналу у Феодосії

Феодосійський нафтоналивний термінал — найбільший в окупованому Криму. Його пропускну спроможність оцінюють у 12 мільйонів тонн нафти на рік, а ємності дають змогу одночасно зберігати до 250 тисяч тонн нафтопродуктів. Об'єкт використовували для постачання російських військ паливом залізницею, зокрема, в Запорізькій і Херсонській областях. По прямій від підконтрольної Україні території до ймовірної точки удару — близько 200 км, а якщо морем — близько 500, показує карта DeepState.

Атака на Крим — яка відстань до терміналу у Феодосії Фото: DeepState

Що стосується систем озброєння, то західні оглядачі вказують на ймовірне застосування української ракети FP-5 "Фламінго". Ця інформація може бути побічно підтверджена заявою президента України Володимира Зеленського. За його словами Україна застосовує для ударів по території Росії зброю виключно власного виробництва.

Нагадаємо, 6 жовтня в тимчасово окупованій Феодосії прогриміли кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа. За інформацією каналу "Кримський вітер", російська ППО намагалася збити безпілотник у небі над Феодосією, однак цього не вдалося зробити. Водночас конкретно не вказувалося, що пожежа на нафтобазі виникла саме через атаку БПЛА.

Пожежу не змогли загасити і 7 жовтня. Медіа повідомили, що дим видно на відстані понад 20 кілометрів, а жителі відчувають труднощі з диханням.