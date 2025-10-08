Удар по Феодосии: какая ракета подожгла нефтебазу в Крыму и почему молчит РФ (фото)

Во временно оккупированной Феодосии (Крым) уже третий день продолжается крупный пожар на нефтеналивном терминале, атакованный Силами обороны Украины в ночь на 6 октября. При этом представители российской администрации молчат об инциденте, к которому может быть причастна тысячекилограммовая украинская ракета.

Над городом и его окрестностями наблюдается густой токсичный дым, который растянулся на десятки километров, сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер". С 7 октября зафиксировали распространение дымового шлейфа на расстояние до 26 километров в западном направлении. Вместе с тем оккупационные "власти" Крыма до сих пор не сделали официальных заявлений о пожаре. Фокус собрал информацию об инциденте, из-за которого россияне на оккупированном полуострове оказались без бензина.

"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают — не было сделано ни одного заявления", — отметил "Крымский ветер" днем 8 октября.

Терминал в Феодосии Фото: Открытые источники

Многокилометровый шлейф дыма в Феодосии Фото: Открытые источники

Об ударе и пожаре не сообщили ни представители оккупантом, ни мониторинговые пророссийские каналы, освещающие события в Крыму, обратили внимание на портале "Радио Свобода". Гражданам сообщили о перекрытии движения по Керченскому шоссе из-за "сложившейся ситуации": о пожаре на терминале не сказали ни слова. Тем временем атаку украинских дронов подтвердило Минобороны РФ: утверждали, то что в сторону Крым летело суммарно 112 БпЛА и все якобы сбиты.

Отметим, командующий Силами беспилотных систем отметил удар по терминалу в Феодосии, за который несут ответственность операторы 14 полка СБС ВСУ.

Удар по терминалу в Феодосии

Феодосийский нефтеналивной терминал — крупнейший в оккупированном Крыму. Его пропускная способность оценивается в 12 миллионов тонн нефти в год, а емкости позволяют одновременно хранить до 250 тысяч тонн нефтепродуктов. Объект использовался для снабжения российских войск топливом по железной дороге, в частности, в Запорожской и Херсонской областях. По прямой от подконтрольной Украине территории до вероятной точки удара — около 200 км, а если морем — около 500, показывает карта DeepState.

Атака на Крым - какое расстояние до терминала в Феодосии Фото: DeepState

Что касается систем вооружения, то западные обозреватели указывают на вероятное применение украинской ракеты FP-5 "Фламинго". Эта информация может быть косвенно подтверждена заявлением президента Украины Владимира Зеленского. По его словам Украина применяет для ударов по территории России оружие исключительно собственного производства.

Напомним, 6 октября во временно оккупированной Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар. По информации канала "Крымский ветер", российская ПВО пыталась сбить беспилотник в небе над Феодосией, однако этого не удалось сделать. В то же время конкретно не указывалось, что пожар на нефтебазе возник именно из-за атаки БПЛА.

Пожар не смогли потушить и 7 октября. Медиа сообщили, что дым виден на расстоянии более 20 километров, а жители испытывают затруднения с дыханием.