Таємниця "зони 51": що відомо про аварію невідомого літака в Неваді (фото)

Повітряні сили США повідомили про розслідування обставин авіаційного інциденту, що стався 23 вересня 2025 року з літаком, приписаним до 432-го авіакрила. За даними військового відомства, унаслідок події ніхто не загинув і не постраждав, але на місці аварії було виявлено сліди зовнішнього втручання.

Інформація про загадкову аварію невідомого літального об'єкта надійшла 4 жовтня. Тоді в прес-релізі американських ВПС повідомлялося, що 3 жовтня на місці події виявили ознаки несанкціонованого втручання. Причому до розслідування було залучено агентів ФБР, що, на думку аналітиків Defense Express, надає інциденту таємничості.

"Під час подальшого обстеження місця події 3 жовтня слідчі виявили сліди несанкціонованого втручання, зокрема наявність інертного корпусу навчальної бомби та панелі літака невідомого походження, які були поміщені на місце після інциденту", — йдеться в повідомленні.

Офіційні відомства також поки що не розкривають додаткових подробиць аварії. Однак за даними видання The War Zone, аварія сталася в безпосередній близькості від відомого об'єкта ВПС США — полігону "Грум-Лейк", більш відомого як "Зона 51". Хоча прямий зв'язок події з діяльністю цього об'єкта не підтверджено.

Тим часом дослідник "Зони 51" Йорг Арну, який спеціалізується на спостереженнях за американськими військовими базами, зазначив, що літальний апарат міг бути пов'язаний з авіабазою "Кріч" (Creech AFB), де дислокується штаб 432-го авіакрила. Цей підрозділ відомий експлуатацією розвідувально-ударних безпілотників MQ-9 Reaper. Водночас на базі розміщуються і 30-та та 44-та ескадрильї, які, за відкритими даними, пов'язані з експлуатацією малопомітних розвідувальних дронів RQ-170 Sentinel.

З огляду на те, що військові та слідчі утримуються від офіційних коментарів, лишається лише чекати нових деталей. Але західні оглядачі зазначають, що з "літаків справді падають предмети", але лишається дивним, чому їх виявили так швидко після катастрофи, і в чому власне їхня унікальність.

Нагадаємо, 21 серпня біля узбережжя штату Вірджинії розбився винищувач F/A-18 Super Hornet ВПС США. Аварія стала четвертою втратою Super Hornet з грудня минулого року, до цього вже розбилися два винищувачі EA-18G Growler.