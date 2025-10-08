Тайна "зоны 51": что известно об аварии неизвестного самолета в Неваде (фото)

Воздушные силы США сообщили о расследовании обстоятельств авиационного инцидента, произошедшего 23 сентября 2025 года с самолетом, приписанным к 432-му авиакрылу. По данным военного ведомства, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, но на месте аварии были обнаружены следы внешнего вмешательства.

Информация о загадочной аварии неизвестного летательного объекта поступила 4 октября. Тогда в пресс-релизе американских ВВС сообщалось, что 3 октября на месте происшествия обнаружили признаки несанкционированного вмешательства. Причем к расследованию были привлечены агенты ФБР, что по мнению аналитиков Defense Express, придает инциденту таинственности.

"Во время последующего обследования места происшествия 3 октября следователи обнаружили следы несанкционированного вмешательства, в том числе наличие инертного корпуса учебной бомбы и панели самолета неизвестного происхождения, которые были помещены на место после инцидента", — говорится в сообщении.

Официальные ведомства также пока не раскрывают дополнительных подробностей аварии. Однако по данным издания The War Zone, авария произошла в непосредственной близости от известного объекта ВВС США — полигона "Грум-Лейк", более известного как "Зона 51". Хотя прямая связь происшествия с деятельностью этого объекта не подтверждена.

Место катастрофы неизвестно аппарата в Неваде Фото: Скриншот

Между тем исследователь "Зоны 51" Йорг Арну, специализирующийся на наблюдениях за американскими военными базами, отметил, что летательный аппарат мог быть связан с авиабазой "Крич" (Creech AFB), где дислоцируется штаб 432-го авиакрыла. Это подразделение известно эксплуатацией разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. В то же время на базе размещаются и 30-я и 44-я эскадрильи, которые, по открытым данным, связаны с эксплуатацией малозаметных разведывательных дронов RQ-170 Sentinel.

Американский беспилотник RQ-170 Фото: the war zone

Учитывая то, что военные и следователи воздерживаются от официальных комментариев, остается только ждать новых деталей. Но западные обозреватели отмечают, что с "самолетов действительно падают предметы", но остается странным, почему их обнаружили так быстро после катастрофы, и в чем собственно их уникальность.

Напомним, 21 августа у побережья штата Вирджинии разбился истребитель F/A-18 Super Hornet ВВС США. Авария стала четвертой потерей Super Hornet с декабря прошлого года, до этого уже разбились два истребителя EA-18G Growler.