Четвертый самолет за полгода: в США снова разбился истребитель F/A-18 Super Hornet

Стоимость F/A-18E Super Hornet составляет около 67 миллионов долларов. Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки сейчас эксплуатируют около 550 самолетов Super Hornet, и они почему-то слишком часто падают.

Военно-морские силы США снова потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet. Авиакатастрофа произошла 21 августа у побережья Вирджинии. Об этом пишет издание the National Interest.

ВМС США подтвердили потерю Boeing F/A-18 Super Hornet. Пилот был спасен и доставлен в местную больницу для наблюдения.

Согласно сообщению ВМС США, пилот 83-й эскадрильи ударных истребителей (VFA), катапультировался с самолета F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового учебного полета у побережья Вирджинии. На место происшествия были отправлены поисково-спасательные силы. Пилота спасли и доставили в местную больницу для дальнейшего медицинского обследования. F/A-18E остался в воде, где он разбился.

Авария стала четвертой потерей Super Hornet с декабря прошлого года, до этого уже разбились два истребителя EA-18G Growler, вариант F/A-18 для радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Непонятно, что стало причиной инцидента в среду, сейчас продолжается расследование. По данным Командования воздушных систем ВМС, стоимость F/A-18E Super Hornet составляет около 67 миллионов долларов.

Авиакатастрофа в США — что известно о Super Hornet

ВМС США в настоящее время эксплуатируют около 550 самолетов Super Hornet, а Boeing строит последнюю партию палубных многоцелевых истребителей на своем заводе в Сент-Луисе, штат Миссури.

Технические характеристики F/A-18 Super Hornet :

Год выпуска: 1999 год;

Количество изготовленных: ~550;

Длина: 18,31 м;

Высота: 4,88 м;

Размах крыльев: 13,62 м;

Двигатели: два турбовентиляторных двигателя F414-GE-400;

Максимальная скорость: 1,8 Маха+ (1330 миль/ч);

Дальность: 2700 км;

Практический потолок: 15 000 м;

Снаряжение: Разнообразное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также топливные баки и прицельные контейнеры. Снаряжение класса "воздух-воздух" включает AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.

Экипаж: 1-2, в зависимости от варианта.

Издание пишет, что ВМС США систематически теряют F/A-18 Hornet. Это уже четвертый F/A-18 Super Hornet, состоящий на вооружении ВМС США, который разбился. Первый был сбит "дружественным огнем" в декабре 2024 года. Он был ошибочно идентифицирован как вражеская ракета и обстрелян ракетным крейсером класса "Тикондерога" USS Gettysburg (CG-64), одним из военных кораблей авианосной ударной группы (CSG) CVN-75. Пилоты смогли безопасно катапультироваться и были быстро спасены.

В апреле и мае два других Super Hornet были потеряны во время работы авианосца в Красном море. Первый упал с авианосца во время буксировки в ангар, второй F/A-18 разбился в Красном море всего через несколько недель из-за неисправности системы торможения. Пилот также катапультировался и был спасен.

Однако в октябре 2024 года двое летчиков ВМС США погибли, когда их самолет EA-18G Growler разбился вблизи горы Маунт-Рейнир в штате Вашингтон во время взлета во время обычного учебного полета. Двое других летчиков получили травмы, когда их EA-18 разбился в гавани Сан-Диего в феврале.

Напомним, что 30 июля 2025 года недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35C, принадлежащий ВМС США.

29 января 2025 года истребитель F-35 потерпел крушение во время учений на авиабазе Эйлсон, Аляска. Во время полета возникла техническая неисправность, из-за чего летчик вынужден был подать сигнал об аварийной ситуации.