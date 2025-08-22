Четвертий літак за пів року: у США знову розбився винищувач F/A-18 Super Hornet

Вартість F/A-18E Super Hornet становить близько 67 мільйонів доларів. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки зараз експлуатують близько 550 літаків Super Hornet, і вони чомусь надто часто падають.

Військово-морські сили США знову втратили винищувач F/A-18 Super Hornet. Авіакатастрофа сталася 21 серпня біля узбережжя Вірджинії. Про це пише видання the National Interest.

ВМС США підтвердили втрату Boeing F/A-18 Super Hornet. Пілота було врятовано та доставлено до місцевої лікарні для спостереження.

Згідно з повідомленням ВМС США, пілот 83-ї ескадрильї ударних винищувачів (VFA), катапультувався з літака F/A-18E Super Hornet під час виконання планувального навчального польоту біля узбережжя Вірджинії. На місце події були відправлені пошуково-рятувальні сили. Пілота врятували і доправили до місцевої лікарні для подальшого медичного обстеження. F/A-18E залишився у воді, де він розбився.

Аварія стала четвертою втратою Super Hornet з грудня минулого року, до цього вже розбилися два винищувачі EA-18G Growler, варіант F/A-18 для радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Незрозуміло, що стало причиною інциденту в середу, зараз триває розслідування. За даними Командування повітряних систем ВМС, вартість F/A-18E Super Hornet становить близько 67 мільйонів доларів.

Авіакатастрофа у США — що відомо про Super Hornet

ВМС США наразі експлуатують близько 550 літаків Super Hornet, а Boeing будує останню партію палубних багатоцільових винищувачів на своєму заводі в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Технічні характеристики F/A-18 Super Hornet :

Рік випуску: 1999 рік;

Кількість виготовлених: ~550;

Довжина: 18,31 м;

Висота: 4,88 м;

Розмах крил: 13,62 м;

Двигуни: два турбовентиляторні двигуни F414-GE-400;

Максимальна швидкість: 1,8 Маха+ (1330 миль/год);

Дальність: 2700 км;

Практична стеля: 15 000 м;

Спорядження: Різноманітне озброєння класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", а також паливні баки та прицільні контейнери. Спорядження класу "повітря-повітря" включає AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM.

Екіпаж: 1-2, залежно від варіанту.

Видання пише, що ВМС США систематично втрачають F/A-18 Hornet. Це вже четвертий F/A-18 Super Hornet, що перебуває на озброєнні ВМС США, який розбився. Перший був збитий "дружнім вогнем" у грудні 2024 року. Він був помилково ідентифікований як ворожа ракета та обстріляний ракетним крейсером класу "Тікондерога" USS Gettysburg (CG-64), одним з військових кораблів авіаносної ударної групи (CSG) CVN-75. Пілоти змогли безпечно катапультуватися та були швидко врятовані.

У квітні та травні два інші Super Hornet були втрачені під час роботи авіаносця в Червоному морі. Перший впав з авіаносця під час буксирування до ангара, другий F/A-18 розбився в Червоному морі лише через кілька тижнів через несправність системи гальмування. Пілот також катапультувався і був врятований.

Однак у жовтні 2024 року двоє льотчиків ВМС США загинули, коли їхній літак EA-18G Growler розбився поблизу гори Маунт-Рейнір у штаті Вашингтон під час зльоту під час звичайного навчального польоту. Двоє інших льотчиків отримали травми, коли їхній EA-18 розбився в гавані Сан-Дієго в лютому.

Нагадаємо, що 30 липня 2025 року недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35C, що належить ВМС США.

29 січня 2025 року винищувач F-35 зазнав аварії під час навчань на авіабазі Ейлсон, Аляска. Під час польоту виникла технічна несправність, через що льотчик змушений був подати сигнал про аварійну ситуацію.