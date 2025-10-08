Удар ЗС РФ по нафтобазі в Прилуках: у ДСНС показали кадри масштабної пожежі (фото, відео)

У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок атаки ЗС РФ палає нафтобаза. Для боротьби з вогнем рятувальники використовують наземні роботизовані комплекси.

Про те, що атаковано нафтобазу в Прилуках, ще вранці 8 жовтня повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У ранковому звіті він написав, що обстрілу зазнали 23 населені пункти в семи громадах, і не обійшлося без пошкоджень інфраструктури.

За його словами, у Ніжині — прильоти по залізничних об'єктах, а потім – по енергооб'єкту, через що в місті почалися аварійні відключення світла. У Прилуках — влучання по нафтобазі, а в Семенівці дрон вдарив по адмінбудівлі пожежної частини.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували в соцмережах кадри боротьби з масштабним загорянням на нафтобазі.

Для ліквідації вогню рятувальники задіяли роботизовану техніку, що дає змогу діяти швидше й ефективніше.

Інформація про постраждалих унаслідок атаки на нафтобазу не надходила.

За інформацією мера Прилук Ольги Попової, ліквідація масштабної пожежі на нафтобазі за містом триває. Місцева влада просить мешканців щільно закрити вікна через суттєве задимлення та не виходити на вулицю без крайньої потреби.

