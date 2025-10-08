Удар ВС РФ по нефтебазе в Прилуках: в ГСЧС показали кадры масштабного пожара (фото, видео)

В Прилуцком районе Черниговской области в результате атаки ВС РФ полыхает нефтебаза. Для борьбы с огнем спасатели используют наземные роботизированные комплексы.

О том, что атакована нефтебаза в Прилуках, еще утром 8 октября сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В утреннем отчете он написал, что обстрелам подверглись 23 населенных пункта в семи общинах, и не обошлось без повреждений инфраструктуры.

По его словам, в Нежине – прилеты по железнодорожным объектам, а затем – в энергообъект, из-за чего в городе начались аварийные отключения света. В Прилуках – попадание по нефтебазе, а в Семеновке дрон ударил по админзданию пожарной части.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали в соцсетях кадры борьбы с масштабным возгоранием на нефтебазе.

Для ликвидации огня спасатели задействовали роботизированную технику, что позволяет действовать быстрее и эффективнее.

Информация о пострадавших в результате атаки по нефтебазе не поступала.

По информации мэра Прилук Ольги Поповой, ликвидация масштабного пожара на нефтебазе за городом продолжается. Местные власти просят жителей плотно закрыть окна из-за существенного задымления и не выходить на улицу без крайней надобности.

