Втратив ногу: український колега загиблого на фронті французького журналіста вийшов на зв'язок

Георгій Іванченко, український журналіст і фотограф, який 2 жовтня під час роботи на Донеччині потрапив під удар FPV-дрона і втратив колегу, французького фотокореспондента Антоні Лаллікана, розповів деталі того дня.

Російські окупанти спеціально прицільно вдарили по журналістах, написав Іванченко у Facebook.

"Я живий. Ногу відрізали. Найближчий друг, брат і вчитель, Ентоні Лаллікан (@antonilallican), мертвий. Наші з тобою відрядження були неповторні. Ти був неповторним. Мені боляче через те, що так сталося, і я глибоко співчуваю всім рідним і близьким", — ідеться в повідомленні.

Журналіст відновлюється після пережитої операції Фото: Георгій Іванченко/Facebook

За словами Георгія, поки він був під наркозом, його друзі та рідні ухвалювали багато важливих рішень. Він подякував усім, хто підтримав його, допоміг зі збором грошей на операцію та реабілітацію. Він опублікував фото бійця на ім'я Руслан, який ніс його в машину для евакуації на стабілізаційний пункт після поранення, а також показав свої лікарняні будні.

Георгій сфотографував бійця, який допомагає в його евакуації Фото: Георгій Іванченко/Facebook

Георгія підтримують його друзі та близькі Фото: Георгій Іванченко/Facebook

Нагадаємо, Антоні Лаллікан загинув поблизу Дружківки в Донецькій області. Його колега Іванченко з Kyiv Independent отримав серйозне поранення.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув журналіст Олександр Голяченко, який приєднався до ЗСУ у 2025 році.