Потерял ногу: украинский коллега погибшего на фронте французского журналиста вышел на связь

Георгий Иванченко, украинский журналист и фотограф, который 2 октября во время работы в Донецкой области попал под удар FPV-дрона и потерял коллегу, французского фотокорреспондента Антони Лалликана, рассказал детали того дня.

Related video

Российские оккупанты специально прицельно ударили по журналистам, написал Иванченко в Facebook.

"Я жив. Ногу отрезали. Ближайший друг, брат и учитель, Энтони Лалликан (@antonilallican), мертв. Наши с тобой командировки были неповторимы. Ты был неповторим. Мне больно из-за того, что так произошло, и я глубоко сочувствую всем родным и близким", – говорится в сообщении.

Журналист восстанавливается после пережитой операции Фото: Георгий Иванченко/Facebook

По словам Георгия, пока он был под наркозом, его друзья и родные принимали много важных решений. Он поблагодарил всех, кто поддержал его, помог со сбором денег на операцию и реабилитаци он опубликовал фото бойца по имени Руслан, который нес его в машину для эвакуации на стабилизационный пункт после ранения, а также показал свои больничные будни.

Георгий сфотографировал бойца, который помогает в его эвакуации Фото: Георгий Иванченко/Facebook

Георгия поддерживают его друзья и близкие Фото: Георгий Иванченко/Facebook

Напомним, Антони Лалликан погиб вблизи Дружковки в Донецкой области. Его коллега Иванченко из Kyiv Independent получил серьезное ранение.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб журналист Александр Голяченко, который присоединился к ВСУ в 2025 году.