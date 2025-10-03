Россияне дроном убили французского журналиста и ранили репортера Kyiv Independent

Антони Лалликан погиб вблизи Дружковки в Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона. Украинский репортер Георгий Иванченко получил ранения.

О потере сообщили в 4-й отдельной тяжелой механизированной бригаде. Бойцы отметили, что оба журналиста были в бронежилетах, на которых была надпись "PRESS".

"В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Георгий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное", — говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что россияне в очередной раз "цинично нарушили нормы Международного гуманитарного права", атаковав журналистов.

"Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии", — говорится в сообщении.

Антони Лалликан погиб в Украине от российского дрона Фото: соцсети

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил, что Лалликан был убит, а Иванченко ранен утром 3 октября вблизи Дружковки в Донецкой области.

Сергей Томиленко добавил, что это уже третий погибший французский журналист в Украине.

"Сегодня в Украине главная угроза для журналистов, как и для всех мирных жителей, — это российские беспилотники, которые охотятся на людей. Это не случайные жертвы войны. Нападая на журналистов, российская армия целенаправленно преследует тех, кто пытается документировать военные преступления", — сообщил Томиленко.

"Антони — парижский фотожурналист, который освещал социальные и общественные темы в зонах конфликтов по всему миру. В марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России, он приехал в Украину. С тех пор документировал последствия войны и начал долговременную работу вместе с жителями Донецкой области", — сообщили в сообществе ukrainian photographers.

В заявлении Европейской федерации журналистов говорится, что это первый случай гибели журналиста из-за применения беспилотника в Украине.

Работы Лалликана публиковались в нескольких средствах массовой информации, включая французские газеты Le Monde, Le Figaro и Libération, а также немецкие издания Der Spiegel, Zeit и Die Welt.

В январе он стал лауреатом премии Виктора Гюго 2024 года за свой репортаж "Вдруг небо потемнело" о войне в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье и близким Антони Лалликана в посте на платформе X.

Эманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего журналиста Фото: Скриншот

"Французский фотожурналист сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. Я с глубокой скорбью узнал о его гибели, он стал жертвой атаки российского беспилотника", — сказал Макрон.

