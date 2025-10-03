Росіяни дроном вбили французького журналіста та поранили репортера Kyiv Independent

Антоні Лаллікан загинув поблизу Дружківки в Донецькій області внаслідок удару російського FPV-дрона. Український репортер Георгій Іванченко отримав поранення.

Про втрату повідомили в 4-й окремій важкій механізованій бригаді. Бійці зауважили, що обидва журналісти були в бронежилетах, на яких був напис "PRESS".

"Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Георгій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний", — йдеться у повідомленні.

Бійці зауважили, що росіяни вчергове "цинічно порушили норми Міжнародного гуманітарного права", атакувавши журналістів.

"Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії", — йдеться у повідомленні.

Антоні Лаллікан загинув в Україні від російського дрона Фото: соцмережі

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко підтвердив, що Лаллікан був вбитий, а Іванченко поранений вранці 3 жовтня поблизу Дружківки на Донеччині.

Сергій Томіленко додав, що це вже третій загиблий французький журналіст в Україні.

"Сьогодні в Україні головна загроза для журналістів, як і для всіх мирних жителів, — це російські безпілотники, які полюють людей. Це не випадкові жертви війни. Нападаючи на журналістів, російська армія цілеспрямовано переслідує тих, хто намагається документувати воєнні злочини", - повідомив Томіленко.

"Антоні — паризький фотожурналіст, який висвітлював соціальні та суспільні теми у зонах конфліктів по всьому світу. У березні 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії, він приїхав в Україну. Відтоді документував наслідки війни та розпочав довготривалу роботу разом із жителями Донецької області", — повідомили у спільноті ukrainian photographers.

У заяві Європейської федерації журналістів йдеться, що це перший випадок загибелі журналіста через застосування безпілотника в Україні.

Роботи Лаллікана публікувалися у кількох засобах масової інформації, включаючи французькі газети Le Monde, Le Figaro та Libération, а також німецькі видання Der Spiegel, Zeit та Die Welt.

У січні він став лауреатом премії Віктора Гюго 2024 року за свій репортаж "Раптом небо потемніло" про війну в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родині та близьким Антоні Лаллікана у пості на платформі X.

Еманюєль Макрон висловив співчуття родині загиблого журналіста Фото: Скріншот

"Французький фотожурналіст супроводжував українську армію на фронті опору. Я з глибоким сумом дізнався про його загибель, він став жертвою атаки російського безпілотника", - сказав Макрон.

