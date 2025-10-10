Військові РФ розробляють "розумний" шолом із ШІ: що відомо про прототип "Соратник" (фото)

Російські інженери створили прототип бойового шолома з елементами штучного інтелекту, який здатний аналізувати ситуацію на полі бою і надавати бійцеві оперативні дані про місцезнаходження союзників і противника.

Новинку показали в рамках проєкту "Народний фронт", повідомляє агентство ТАСС. Розробники стверджують, що вбудований модуль ШІ отримує дані з камери, встановленої на шоломі бійця, а також інформацію від інших військовослужбовців і дронів.

Після обробки даних алгоритм формує карту обстановки в реальному часі, визначаючи розташування сторін і транслюючи відеопотік з БПЛА на спеціальний екран, вбудований у шолом. Всі ці дані потім можна було б передавати командирам, забезпечуючи повнішу ситуаційну обізнаність, передану з передової в режимі реального часу.

"Ми впровадили модуль з ШІ в технологію можна сказати амуніції майбутнього. Цей виріб, комплекс, називається "Соратник". Модуль з ШІ отримує дані з камери бійця на шоломі, від інших військовослужбовців з аналогічною технікою, з дрона, який знаходиться над полем бою. ШІ аналізуватиме всі ці дані та підказуватиме військовослужбовцю місцезнаходження товаришів і противника, передаватиме відео з дрона. Усе це виводиться на екран, спеціально встановлений на шоломі", — розповів керівник проєктного відділу конструкторського бюро в Санкт-Петербурзі.

Військова амуніція РФ і західні аналоги

Як зазначили з цього приводу оглядачі Forbes, Росія — не єдина країна, що працює над інтеграцією ШІ в бойове спорядження. На початку цього року компанії Meta (Facebook) і Anduril Industries почали розробку шолома Eagle Eye. Він буде оснащений дисплеями доповненої реальності і здатний забезпечувати бійця даними про поле бою в режимі реального часу через систему Lattice — мережу управління і контролю на базі штучного інтелекту.

Експерти вважають, що шоломи Soratnik і Eagle Eye можуть стати революційним кроком у розвитку бойової екіпіровки, яка впродовж останніх століть істотно не змінювалася.

Історичний контекст

Фахівці зазначають, що сучасні технології прагнуть змінити те, що залишалося практично незмінним з часів Першої світової війни. Дослідження Університету Дьюка (США), опубліковане в журналі PLOS ONE 2020 року, показало, що старі моделі бойових шоломів, як-от французька каска Adrian (1915) і німецький шолом Stahlhelm (1916), забезпечували навіть кращий захист від ударних хвиль, ніж сучасні аналоги.

Французька каска Adrian Фото: Відкриті джерела

Німецький шолом Stahlhelm Фото: Вiкiпедiя

Це пояснюється тим, що шоломи часів Першої світової розробляли для захисту солдатів від артилерійських вибухів, а не від куль і осколків, як сучасні балістичні шоломи. При цьому незмінною залишається проблема ваги і комфорту — занадто важкий або незручний шолом солдат просто не буде носити.

Зазначимо, у березні 2025 року медіа The Economist розповіло про можливості РФ отримувати техніку для війни. Згідно із заявою головнокомандувача НАТО генерала Кріса Каволі, росіяни за рік можуть поставити на фронт 1 500 танків, а всі американські заводи — тільки 135.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Фокус писав про темпи виробництва винищувачів Су-34 в Росії.