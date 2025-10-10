Военные РФ разрабатывают "умный" шлем с ИИ: что известно о прототипе "Соратник" (фото)

Российские инженеры создали прототип боевого шлема с элементами искусственного интеллекта, который способен анализировать ситуацию на поле боя и предоставлять бойцу оперативные данные о местоположении союзников и противника.

Новинку показали в рамках проекта "Народный фронт", сообщает агентство ТАСС. Разработчики утверждают, что встроенный модуль ИИ получает данные с камеры, установленной на шлеме бойца, а также информацию от других военнослужащих и дронов.

После обработки данных алгоритм формирует карту обстановки в реальном времени, определяя расположение сторон и транслируя видеопоток с БПЛА на специальный экран, встроенный в шлем. Все эти данные затем можно было бы передавать командирам, обеспечивая более полную ситуационную осведомленность, передаваемую с передовой в режиме реального времени.

"Мы внедрили модуль с ИИ в технологию можно сказать амуниции будущего. Данное изделие, комплекс, называется "Соратник". Модуль с ИИ получает данные с камеры бойца на шлеме, от других военнослужащих с аналогичной техникой, с дрона, который находится над полем боя. ИИ будет анализировать все эти данные и подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона. Все это выводится на экран, специально установленный на шлеме", — рассказал руководитель проектного отдела конструкторского бюро в Санкт-Петербурге.

Военная амуниция РФ и западные аналоги

Как отметили по этому поводу обозреватели Forbes, Россия — не единственная страна, работающая над интеграцией ИИ в боевое снаряжение. В начале этого года компании Meta (Facebook) и Anduril Industries начали разработку шлема Eagle Eye. Он будет оснащен дисплеями дополненной реальности и способен обеспечивать бойца данными о поле боя в режиме реального времени через систему Lattice — сеть управления и контроля на базе искусственного интеллекта.

Эксперты считают, что шлемы Soratnik и Eagle Eye могут стать революционным шагом в развитии боевой экипировки, которая на протяжении последних столетий существенно не менялась.

Исторический контекст

Специалисты отмечают, что современные технологии стремятся изменить то, что оставалось практически неизменным со времен Первой мировой войны. Исследование Университета Дьюка (США), опубликованное в журнале PLOS ONE в 2020 году, показало, что старые модели боевых шлемов, такие как французская каска Adrian (1915) и немецкий шлем Stahlhelm (1916), обеспечивали даже лучшую защиту от ударных волн, чем современные аналоги.

Французская каска Adrian Фото: Открытые источники

Немецкий шлем Stahlhelm Фото: Википедия

Это объясняется тем, что шлемы времен Первой мировой разрабатывались для защиты солдат от артиллерийских взрывов, а не от пуль и осколков, как современные баллистические шлемы. При этом неизменной остается проблема веса и комфорта — слишком тяжелый или неудобный шлем солдат просто не будет носить.

