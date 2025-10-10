ГУР та "Свобода Росії" разом ударили морськими дронами та FPV: цілі в усіх стихіях (відео)

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії", що діють у складі Сил безпеки і оборони України, спільно зі спецпідрозділом активних дій ГУР Міноборони України FERRATA розпочали новий етап операцій — у надводному середовищі.

У результаті скоординованих дій підрозділу було відпрацьовано операції з використанням безекіпажних надводних катерів (БЕК), повідомили в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що російські добровольці вперше отримали можливість приєднатися до диверсій у Криму та акваторії Чорного моря.

Операція ГУР — кадри загальної роботи з російськими добровольцями

На 48-секундному відео, опублікованому українською розвідкою, бачимо, як ГУР і ЛСР проводили спільну спецоперацію. Спочатку — кадри підготовки безекіпажних катерів, потім — вихід у море. Бачимо, як оператори стежать за рухом у воді та дистанційно керують пристроями. Коли надводні безпілотники підійшли до цілі, починають працювати FPV-дрони, — вони злітають і вражають цілі на морі та на суші.

"Результативна робота стала черговим доказом того, що спільні дії українських розвідників і російських добровольців здатні ефективно вражати супротивника в будь-якому середовищі — на землі, в повітрі та на воді", — йдеться в повідомленні.

За словами учасників, залучення надводних безпілотних катерів — перший в історії російської добровольчої ініціативи досвід такого роду, який відкриває нові інструменти для рейдів на значній відстані від берега. У пості також ідеться про плани подальшого нарощування активності.

"Це тільки початок. Попереду — нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів опору. Режим не зможе сховатися ніде. Це — історичний крок, який знаменує початок нової сторінки антипутінського опору", — підкреслили в ГУР.

Успішні операції ГУР у Чорному морі

Нагадаємо, наприкінці вересня українські розвідники провели успішну операцію на Чорноморському узбережжі, унаслідок якої було виведено з ладу низку стратегічних об'єктів окупантів: нафтоналивний комплекс "Транснефть" і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

А в серпні морський дрон Головного управління розвідки прорвався в бухту в Новоросійську і підірвав п'ятьох елітних російських водолазів, які намагалися його знешкодити. Унаслідок вибуху загинула вся група.