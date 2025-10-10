ГУР и "Свобода России" вместе ударили морскими дронами и FPV: цели во всех стихиях (видео)

Российские добровольцы из легиона "Свобода России", действующие в составе Сил безопасности и обороны Украины, совместно со спецподразделением активных действий ГУР Минобороны Украины FERRATA приступили к новому этапу операций — в надводной среде.

Related video

В результате скоординированных действий подразделения были отработаны операции с использованием безэкипажных надводных катеров (БЭК), сообщили в Главном управлении разведки. Отмечается, что российские добровольцы впервые получили возможность присоединиться к диверсиям в Крыму и акватории Черного моря.

Операция ГУР - кадры общей работы з российскими добровольцами

На 48-секундном видео, опубликованном украинской разведкой видим, как ГУР и ЛСР проводили общую спецоперацию. Вначале — кадры подготовки безэкипажных катеров, потом — выход в море. Видим, как операторы следят за движением в воде и дистанционно управляют устройствами. Когда надводные беспилотники подошли к цели, начинают работать FPV-дроны, — они взлетают и поражаю цели на море и на суше.

"Результативная работа стала очередным доказательством того, что совместные действия украинских разведчиков и российских добровольцев способны эффективно поражать противника в любой среде — на земле, в воздухе и на воде", — говорится в сообщении.

По словам участников, привлечение надводных беспилотных катеров — первый в истории российской добровольческой инициативы опыт такого рода, который открывает новые инструменты для рейдов на значительном удалении от берега. В посте также говорится о планах дальнейшего наращивания активности.

"Это только начало. Впереди — новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде. Это — исторический шаг, который знаменует начало новой страницы антипутинского сопротивления", — подчеркнули в ГУР.

Успешные операции ГУР в Черном море

Напомним, в конце сентября украинские разведчики провели успешную операцию на Черноморском побережье, в результате которой были выведены из строя ряд стратегических объектов оккупантов: нефтеналивной комплекс "Транснефть" и терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.

А в августе морской дрон Главного управления разведки прорвался в бухту в Новороссийске и взорвал пятерых элитных российских водолазов, которые пытались его обезвредить. В результате взрыва погибла вся группа.