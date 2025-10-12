Донецька область залишилася без світла: наслідки нічних ударів РФ

Уранці 12 жовтня Збройні сили РФ завдали прицільного удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області, внаслідок чого регіон залишився без електропостачання.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що фахівці вже розпочали ремонтно-відновлювальні роботи й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло жителям. Однак остаточні масштаби руйнувань і терміни відновлення електропостачання ще належить встановити.

Чиновник додав, що в регіоні працюють Пункти незламності, де люди можуть отримати тепло, електрику та доступ до інтернету.

Крім Донецької області, Білгород-Дністровський також частково залишився без електроенергії після нічної атаки російських військ. Як повідомили в міській раді, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури громади. У деяких районах міста тимчасово відсутні світло і водопостачання.

Наразі комунальні служби та фахівці компанії ДТЕК проводять ремонтно-відновлювальні роботи. За попередніми даними, подачу води в мережі може бути відновлено до 12:30.

Нагадаємо, 11 жовтня Росія завдала масованого удару по Одеській області. Тоді пошкоджень зазнали об'єкти електроенергетики, через що без світла залишилися 44 населені пункти та понад 300 тисяч будинків. На ранок частину споживачів та об'єктів критичної інфраструктури вдалося підключити до резервних джерел живлення — електропостачання відновлено у 240 тисяч клієнтів.

Днем раніше під масованою атакою опинилася столиця України, внаслідок якої практично весь лівий берег Києва опинився без світла. Ситуацію оперативно виправили електрики — вже вдень 10 жовтня стало відомо, що електропостачання відновили для 270 тисяч абонентів жителів столиці.