Донецкая область осталась без света: последствия ночных ударов РФ

Утром 12 октября Вооруженные силы РФ нанесли прицельный удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области, в результате чего регион остался без электроснабжения.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям. Однако окончательные масштабы разрушений и сроки восстановления электроснабжения еще предстоит установить.

Чиновник добавил, что в регионе работают Пункты несокрушимости, где люди могут получить тепло, электричество и доступ к интернету.

Помимо Донецкой области, Белгород-Днестровский также частично остался без электроэнергии после ночной атаки российских войск. Как сообщили в городском совете, повреждены объекты критической инфраструктуры громады. В некоторых районах города временно отсутствуют свет и водоснабжение.

Сейчас коммунальные службы и специалисты компании ДТЭК проводят ремонтно-восстановительные работы. По предварительным данным, подача воды в сети может быть возобновлена к 12:30.

Напомним, 11 октября Россия нанесла массированный удар по Одесской области. Тогда повреждения получили объекты электроэнергетики, из-за чего без света остались 44 населенных пункта и более 300 тысяч домов. На утро часть потребителей и объектов критической инфраструктуры удалось подключить к резервным источникам питания — электроснабжение восстановлено у 240 тысяч клиентов.

Днем ранее под массированной атакой оказалась столица Украины, в результате которой практически весь левый берег Киева оказался без света. Ситуацию оперативно исправили электрики - уже днем 10 октября стали известно, что электроснабжение восстановили для 270 тысяч абонентов жителей столицы.