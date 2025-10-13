ХОВА замовляє ремонти навчальних закладів, які РФ руйнує перед введенням в експлуатацію, — ЗМІ

У ніч на 12 жовтня окупаційна армія РФ знищила ліцей №2 у Чугуєві Харківської області, на ремонт якого витратили майже 200 млн грн. Як ідеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші", це не перший випадок, коли російські війська руйнують відремонтовані навчальні заклади напередодні їхнього введення в експлуатацію.

Related video

Ремонт цього ліцею в Чугуєві розпочали коштом обласного бюджету у 2023 році за Регіональною Програмою відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану, повідомляє ресурс "Наші гроші".

Програма була затверджена керівником ХОВА у 2022 році, а вже у 2023-му відбувся тендер на ремонт вартістю 235 млн грн, який виграло ТОВ "Промтекс".

Харківський антикорупційний центр зацікавився цим проєктом і виявив, що під час ремонту мало місце суттєве завищення цін на будматеріали, після чого замовник уклав додаткову угоду з підрядником про зниження цін будматеріалів.

Результати прильотів по ліцею в Чугуєві Фото: Пресслужба прокуратури

Після цього не тільки деякі позиції подешевшали, а й змінилися певні проєктні рішення.

Зрештою вартість контракту опустилася з 234 млн до 180 млн. Однак, крім ремонту ліцею, "Промтекс" отримав замовлення ще на 14 млн грн через згадані вище зміни проєкту. Підсумкова сума склала 194 млн грн.

Тепер зруйнований ліцей доведеться відновлювати заново.

Мер Чугуєва Тетяна Мінаєва розповіла про результати атаки по місту 12 жовтня

У місті, яке розташоване всього за 64 кілометри від фронту, всього за два дні обстрілів пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, дві багатоповерхівки, два навчальні заклади та одну адміністративну будівлю.

Ліцей у Чугуєві — не перший навчальний заклад, який було знищено після дорогого ремонту. Раніше та сама доля спіткала ліцей у Старому Салтові, на відновлення якого витратили 205 млн грн.

Після того як ліцей 6 квітня 2025 року вдруге розбомбили, Старосалтівська селищна рада оголосила тендер на будівництво на його території захисної споруди — підземної школи. 12 травня договір на 144 мільйони гривень було укладено з ТОВ "Слобожанська будівельна компанія "Саргон". Харківський антикорупційний центр заявляв про завищення цін

Попри близькість до лінії фронту, Харківська обласна військова адміністрація замовляє нові будівництва та ремонти цивільних об'єктів ще на 4 млрд грн.

Наприклад, під час осіннього наступу ЗС РФ влада замовила реконструкцію лікарні в місті Ізюм вартістю 1 млрд грн. Місто розташоване всього за 30 км від фронту.

На момент виходу матеріалу в ХОВА ніяк не коментували розслідування журналістів.

Нагадаємо, компанія 90-річної матері нардепа Молотка продавала з націнкою матеріали для фортифікацій на Сумщині.

Також повідомлялося, що луганські чиновники розікрали понад 100 млн грн на закупівлі дров для ЗСУ.