ХОВА заказывает ремонты учебных заведений, которые РФ разрушает перед вводом в эксплуатацию, — СМИ

В ночь на 12 октября оккупационная армия РФ уничтожила лицей №2 в Чугуеве Харьковской области, на ремонт которого потратили почти 200 млн грн. Как говорится в расследовании проекта "Наші гроші", это не первый случай, когда российские войска разрушают отремонтированные учебные заведения накануне их ввода в эксплуатацию.

Ремонт этого лицея в Чугуеве начали за счет областного бюджета в 2023 году по Региональной Программе восстановления, развития и поддержки систем жизнеобеспечения Харьковской области на период действия военного положения, сообщает ресурс "Наші гроші".

Програма была утверждена руководителем ХОВА в 2022 году, а уже в 2023-м состоялся тендер на ремонт стоимостью 235 млн грн, который выиграло ООО "Промтекс".

Харьковский антикоррупционный центр заинтересовался этим проектом и выявил, что при ремонте имело место существенное завышение цен на стройматериалы, после чего заказчик заключил дополнительное соглашение с подрядчиком о снижении цен стройматериалов.

Результаты прилетов по лицею в Чугуеве Фото: Пресс-служба прокуратуры

После этого не только некоторые позиции подешевели, но и изменились определенные проектные решения.

В конце концов стоимость контракта опустилась с 234 млн до 180 млн. Однако, помимо ремонта лицея, "Промтекс" получил заказ еще на 14 мл грн из-за упомянутых выше изменений проекта. Итоговая сумма составила 194 млн грн.

Теперь разрушенный лицей придется восстанавливать по новой.

Мэр Чугуева Татьяна Минаева рассказала о результатах атаки по городу 12 октября

В городе, который находится всего в 64 километрах от фронта, всего за два дня обстрелов повреждены не менее 10 частных домов, две многоэтажки, два учебных заведения и одно административное здание.

Лицей в Чугуеве – не первое учебное заведение, которое было уничтожено после дорогостоящего ремонта. Ранее та же судьба постигла лицей в Старом Салтове, на восстановление которого потратили 205 млн грн.

После того как лицей 6 апреля 2025 года во второй раз разбомбили, Старосалтовский поселковый совет объявил тендер на строительство на его территории защитного сооружения — подземной школы. 12 мая договор на 144 миллиона гривен был заключен с ООО "Слобожанская строительная компания "Саргон". Харьковский антикоррупционный центр заявлял о завышении цен

Несмотря на близость к линии фронта, Харьковская областная военная администрация заказывает новые стройки и ремонты гражданских объектов еще на 4 млрд грн.

Например, во время осеннего наступления ВС РФ власти заказали реконструкцию больницы в городе Изюм стоимостью 1 млрд грн. Город находится всего в 30 км от фронта.

На момент выхода материала в ХОВА никак не комментировали расследование журналистов.

