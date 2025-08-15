Компания 90-летней матери нардепа Молотка продавала с наценкой материалы для фортификаций на Сумщине, — Bihus

Компания "Дінастія", занимавшаяся строительством фортификационных сооружений в Сумской области, покупала по завышенным ценам материалы у фирм, связанных с народным депутатом Игорем Молотком. Одна из этих фирм зарегистрирована на его 90-летнюю мать.

ООО "ТД "Дінастія" получило всего около 126 миллионов гривен государственных средств на возведение фортификаций в Сумской области. Подробности финансовой схемы рассказали корреспонденты Bihus.info в собственном расследовании.

Для осуществления работ ООО "Династия" закупило материалы у компании "Шостстройресурс", которая впоследствии была записана на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Речь идет о сумме более 40 миллионов гривен, выяснили журналисты.

ООО "Шостстройресурс" взамен закупало материалы от производителя, а "Дінастії" перепродавало со значительной наценкой.

На след нардепа Молотка в вероятных махинациях вокруг строительства фортификаций также навело ООО "Норд Трек". Журналисты нашли в его декларации данные о том, что эта компания платит зарплату сожительнице Молотка. В ООО "Норд Трек" подрядчик покупал противотанковые пирамиды. Всего на этой схеме, как выяснили журналисты, государство могло потерять около 9,5 миллиона гривен.

Сам нардеп в ответе на вопрос журналистов заявил, что не получал выгоды ни от одной из упомянутых компаний. Также он якобы не имел влияния на то, чтобы компании получали заказы на материалы для строительства фортификаций.

Кто такой Игорь Молоток

shostka.info | народный депутат Игорь Молоток

Как свидетельствуют данные на сайте "ЧЕСНО", Игорь Молоток — народный депутат Верховной Рады 7, 8 и 9 созывов, предприниматель.

Политическую карьеру Молоток начинал с 2002 года, когда стал помощником бывшего сейчас народного депутата "Партии Регионов" Григория Дашутина. Дашутина в 2023 году задержали и объявили подозрение в пособничестве РФ.

До 27 февраля 2014 года был членом фракции "Партии регионов", после того — группы "Суверенная европейская Украина".

В августе 2025 года НАБУ провело обыски в доме Молотка и его родственников по подозрению на вероятное незаконное обогащение и недостоверное декларирование.

