Российское влияние на НАБУ: нардепа от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск (фото)

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Украины Федора Христенко, избранного от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Он подозревается во влиянии на детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Related video

В карточке в разделе "Розыск" на сайте Министерства внутренних дел Украины указано, что Федор Христенко исчез в селе Гореничи Бучанского района Киевской области 21 июля 2025 года. Именно в эту дату Служба безопасности Украины сообщала нардепу о подозрении.

Нардеп Христенко объявлен в розыск по делу о влиянии на детективов НАБУ Фото: скриншот

По информации в карточке, Федору Христенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему объявлено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), и части 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины максимальным наказанием, которое может назначить нардепу суд, является лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно с конфискацией имущества.

Нардеп Христенко объявлен в розыск по подозрению в государственной измене Фото: скриншот

Дело Федора Христенко: детали

Народный депутат Федор Христенко 1983 года рождения был избран от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" в 2019 году, сейчас является внефракционным.

21 июля в Службе безопасности Украины и Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили народного депутата Христенко, который влиял на детективов НАБУ из-за рубежа. По данным СБУ, во время обысков у самого Христенко обнаружили материалы уголовных производств НАБУ, документы негласной слежки за фигурантами расследований и анкеты кандидатов в детективы бюро, а у родственников экс-нардепа нашли секретные документы, доказывающие российское влияние и системные утечки информации из ведомства. По данным следствия, он мог быть одним из ключевых агентов ФСБ.

В марте 2025 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказали, что украинский депутат Федор Христенко выехал с семьей за границу. В декларации за 2023 год он указал, что проживает с женой и дочерью в отеле в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет квартиру в Варшаве.