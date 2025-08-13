Російський вплив на НАБУ: нардепа від ОПЗЖ Христенко оголосили у розшук (фото)

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата України Федора Христенка, обраного від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя". Він підозрюється у впливі на детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У картці в розділі "Розшук" на сайті Міністерства внутрішніх справ України зазначено, що Федір Христенко зник у селі Гореничі Бучанського району Київської області 21 липня 2025 року. Саме в цю дату Служба безпеки України повідомляла нардепу про підозру.

Нардеп Христенко оголошений в розшук у справі про вплив на детективів НАБУ Фото: скриншот

За інформацією в картці, Федору Христенку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому оголошено про підозру за частинами 1 і 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), і частиною 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. В разі доведення провини максимальним покаранням, яке може призначити нардепу суд, є позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років або довічно з конфіскацією майна.

Нардепа Христенка оголошено в розшук за підозрою у державній зраді Фото: скриншот

Справа Федора Христенка: деталі

Народний депутат Федір Христенко 1983 року народження був обраний від забороненої в Україні політичної партії "ОПЗЖ" у 2019 році, наразі є позафракційним.

21 липня в Службі безпеки України та Офісі Генерального прокурора повідомили, що викрили народного депутата Христенка, що впливав на детективів НАБУ з-за кордону. За даними СБУ, під час обшуків у самого Христенка виявили матеріали кримінальних проваджень НАБУ, документи негласного стеження за фігурантами розслідувань і анкети кандидатів у детективи бюро, а у родичів екснардепа знайшли секретні документи, що доводять російський вплив і системні витоки інформації з відомства. За даними слідства, він міг бути одним із ключових агентів ФСБ.

У березні 2025 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповіли, що український депутат Федір Христенко виїхав з родиною за кордон. У декларації за 2023 рік він вказав, що проживає з дружиною і донькою в готелі в Об'єднаних Арабських Еміратах і має квартиру у Варшаві.