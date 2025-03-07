Обживаються в ОАЕ, Флориді та на Кіпрі: куди українські депутати вивезли родини (відео)

Деякі депутати та їхні родини з початку війни облаштувалися за кордоном. Рідні Віталія Борта живуть у Флориді, Федір Христенко оселився в ОАЕ, а родина Андрія Пузійчука обрала Іспанію, пише Bihus.Info.

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В Україні нещодавно створили Міністерство національної єдності, яке має повернути громадян з-за кордону. За офіційними даними, за межами країни зараз близько від 5 до 9 млн українців. Уряд каже, що треба створювати умови для їхнього повернення. Але поки говорять про повернення, деякі депутати та їхні родини давно облаштувалися за кордоном. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти розповіли про тих депутатів, які вказали в своїх деклараціях нерухомість за кордоном і згадали тих, хто втік через кримінальне переслідування.

Так, наприклад ,депутат Артем Дмитрук, який втік з України буквально за якийсь час до того, як його їхали заарештовувати правоохоронці. Знайшовся депутат у Лондоні і не в притулку для біженців, а в пристойних апартаментах. Журналісти кажуть, що Дмитрук готувався до втечі, про що свідчить інстаграм його дружини, але про що мовчала його декларація.

Ще один депутат Олександр Куницький поїхав у відрядження до США, але з нього так і не повернувся, бо в Україні на нього чекає підозра за підробку документів, а в Ізраїлі — комфортабельна квартира в Хайфі. Нещодавно "Українська правда" показувала, як нардеп святкував в Дубаї день народження своєї матері, де "засвітилися" Наталя Королевська з чоловіком та чинний депутат ВР Сергій Шахов.

Олександр Куницький "засвітився" в Дубаї

Інший депутат Вадим Столар. До війни він багато часу проводив за кордоном. А після початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрував номер в Дубаї, а також кілька компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, які там вже розгорнули будівельну діяльність.

У Флориді у США живе родина нардепа від забороненої ОПЗЖ Віталія Борта. Дружина Борта з 2021 року не живе в Україні. Хоча сам депутат неодноразово бував на окупованих територіях на Донеччині і Луганщині та Криму, його дружина не перебралася до Росії, а поїхала жити до США. У 2023 році у зятя Борта Андрія Щербаня з'явилася фірма, яка надає послуги зі скління вікон і терас в Америці. Фірма зареєстрована за адресою у Флориді. Мати борта має будинок і землю під Києвом.

Апартаменти, в яких мешкає родина Віталія Борта у Флориді

Колега Борта і по парламенту і "по духу" Федір Христенко, зараз позапартійний, але пройшов до Ради від ОПЗЖ, виїхав за кордон із родиною. У декларації за 2023 рік він вказав, що проживає у ОАЕ, де орендує номер у готелі разом із дружиною і донькою. Також він вказав у декларації, що має квартиру у Варшаві. Улітку 2022 року саме там журналісти виявили 3 елітні автівки, записані на дружину нардепа. З 2024 року він не був на жодному засіданні в Раді, а в його декларації "святяться" російські статки його дружини.

Інший нардеп Андрій Пузійчук від "Батьківщини". У 2022 року він декларував, що його дружина і троє доньок живуть в Чорногорії, але потім переїхали в Іспанію, де живуть у маєтку за даними в декларації — безкоштовно. У 2023 році депутат заявив, що розлучився з дружиною і переписав на неї нерухомість та земельні ділянки. У розмові з журналістами депутат не згадав, що дружина колишня і заявив, що вони планують повернутися в Україну.

Ще один народний обранець від "Батьківщини" Валерій Дубіль задекларував маєток на Кіпрі. Обидва сини депутата Ілля та Іван, які на початок повномасштабного російського вторгнення були повнолітніми, зараз живуть за кордоном, один — у Польщі, а потім переїхав до Швейцарії, інший останні фото постив з Парижу.

Сини Валерія Дубіля живуть за кордоном

Нагадаємо, що раніше журналісти розповідали про те, що дуже рідко в Україні зі звільненнями з'являються і кримінальні провадження, але далі після цього "першого кроку" далі ніхто і нікуди не йде і що сталося з фігурантами гучних скандалів.